Preocupación por la salud de Cacho Garay: podrían realizarle una amputación

En medio de los problemas judiciales que atraviesa, Cacho Garay, el humorista mendocino de 71 años, fue internado de urgencia por una descompensación y, luego de eso, su estado se agravó. Según el último parte médico, podrían llegar a amputarle un dedo.

Garay quedó internado de urgencia el viernes 8 de agosto en el Hospital Italiano de Mendoza tras sufrir una descompensación provocada por un problema arterial. Según indican medios nacionales, ingresó con un cuadro que se complejizó a causa de los antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares que ya tiene desde hace un tiempo.

El artista ingresó al centro de salud en un estado que obligó a los médicos a intervenir de inmediato. El último parte médico detalló que el artista debería someterse a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo, el cual presentaba un cuadro delicado.

Los médicos advirtieron que, en caso de que la intervención no tenga resultados favorables, deberían avanzar con una amputación para evitar posibles infecciones futuras.

Los problemas en la Justicia de Cacho Garay

Cacho Garay irá a juicio oral en breve para poder aclarar si es responsable de los 10 delitos por los que fue acusado. Entre los conflictos legales, están las acusaciones de presunto abuso sexual y violencia de género. Por este motivo, el cómico podría recibirla sentencia de hasta 20 años de prisión.

El humorista fue denunciado también por violencia de género por su expareja, Verónica Macías. En el año 2024 recibió el beneficio de prisión domiciliaria a raíz de su estado de salud y el 30 de abril pasado, la jueza Natacha Cabeza (Juzgado Penal Colegiado Nº1) dictó el cese de la prisión domiciliaria, analizando el mismo motivo y el hecho de que la denunciante vive en Córdoba.

Aunque la causa avanza, el mendocino recuperó su libertad, aunque con la prohibición de salir del país y de la provincia de Mendoza, la obligación de acudir de manera semanal a la Unidad Fiscal, más el incremento de la fianza de $5 millones a 7 millones de pesos.

De su lado, busca evitar que el trámite legal se extienda y acusa a la fiscalía de demorarlo de manera intencional. Desde la defensa del humorista señalaron que "quiere llegar con vida a probar su inocencia", además de que reconocieron que hicieron varios pedidos de autorización judicial para trabajar, a pesar de su estado.