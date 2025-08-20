miércoles 20 de agosto 2025

Discurso

Enérgica defensa de Nancy Picón al rechazo del veto a la ley de emergencia en discapacidad: "Creemos en el Estado presente"

La diputada de Producción y Trabajo lideró la defensa del rechazo al veto presidencial. La sanjuanina destacó la importancia de políticas públicas inclusivas y el acompañamiento a las familias de personas con discapacidad. Cinco de los seis legisladores de la provincia votaron a favor de mantener vigente la ley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La diputada nacional Nancy Picón justificó su voto afirmativo al rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Durante su discurso, ocurrido en la megasesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, la legisladora sanjuanina subrayó la importancia de un Estado presente que acompañe a las personas con discapacidad y a sus familias.

“Desde nuestro espacio, Producción y Trabajo, desde San Juan vamos a acompañar esta ley, vamos a insistir en la ley y en contra del veto. Creemos en el Estado presente frente a la discapacidad”, afirmó Picón. También habló sobre avances provinciales en inclusión impulsados por el gobernador Marcelo Orrego, tanto en el sector público como en el privado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958255267591930014&partner=&hide_thread=false

La diputada también remarcó los desafíos históricos del país en la materia: “Durante la gestión kirchnerista pasada, solamente dos aumentos recibieron las personas que trabajan con el grupo de personas con discapacidad, pero parece que ese detalle se lo han olvidado y ahora recién se dieron cuenta. Es difícil para ellos y hay que acompañar a estas familias”.

La Cámara de Diputados protagonizó una megasesión para debatir el rechazo al veto presidencial, que había sido motivado por el alto costo fiscal de la ley. La oposición logró reunir 172 votos afirmativos, superando los dos tercios necesarios, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos y se registraron 2 abstenciones.

Entre los legisladores sanjuaninos, cinco de los seis diputados respaldaron el rechazo: los tres justicialistas Walberto Allende, Jorge “Koki” Chica y Fabiola Aubone, junto con Picón y María de los Ángeles Moreno. Solo José Peluc, del bloque libertario, votó en contra, reflejando la división interna del espacio violeta.

La ley, con vigencia por un año prorrogable, contempla la actualización de aranceles de prestaciones por inflación y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, medidas que buscan garantizar una mejor cobertura a personas con discapacidad.

Horas antes de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó suavizar el impacto del veto anunciando posibles aumentos en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Sin embargo, la estrategia no logró dividir a la oposición, que mantuvo firme su postura y logró habilitar la discusión del veto con el apoyo de legisladores de distintos bloques provinciales y nacionales.

