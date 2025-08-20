El gobierno promete tasas altas y niega un crédito del Tesoro Norteamericano

Mientras el Congreso debatía otra catarata de proyectos que, según Javier Milei generaba incertidumbre económica en medio de la campaña electoral, en el Gobierno desmintieron que haya negociaciones para obtener un préstamo del Tesoro de la administración estadounidense de Donald Trump, para blindar el plan económico de cara a las próximas elecciones de octubre.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía confirmaron el plan del ministro Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, de “ sostener las tasas de interés altas” a pesar de los efectos en la recesión y los problemas de financiamiento de empresas y familias endeudadas, mientras avanzan en el plan monetario para absorber pesos de la base monetaria y evitar que se trasladen al dólar y los precios.

La duda es qué efectos tendrá este plan transitorio de Milei en el resultado electoral de octubre, justamente en medio de las advertencias del Gobierno sobre el riesgo que visualiza el mercado de que vuelva a ganar el kirchnerismo en las próximas elecciones legislativas de octubre y quede desvirtuado el modelo libertario.

El objetivo admitido por el propio ministro de Economía, Luis Caputo la semana pasada en un canal de streaming, con esas medidas es evitar que los pesos que quedaron en disponibilidad de los bancos, los ahorristas los trasladen a la demanda de dólares par cubrirse de la incertidumbre electoral, y eso derive en un traslado a precios e inflación.

En la licitación de deuda de la semana pasada, el Tesoro pagó una tasa anualizada de casi 70% por las letras capitalizables que vencían a un mes. Se trata de costos que más que triplica a las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, que según el último relevamiento del Banco Central (BCRA) alcanzan 21,1%.

¿Un crédito de Estados Unidos?

Aunque algunas versiones este miércoles indicaban sobre un supuesto avance en las negociaciones para solicitar un préstamo especial del Tesoro de EE. UU. para blindar el plan económico de Javier Milei, en medio del proceso electoral, cerca del ministro Caputo salieron a calificar como “falsa” esa noticia.

En el Gobierno mantienen en estricto hermetismo las negociaciones que, sin embargo, podrían derivar en un demorado viaje de Milei a Estados Unidos para anunciarlo y firmarlo. Pero desde la Casa Rosada como de Cancillería evitaban confirmar el viaje que en principio Milei buscaba hacer para mostrar el apoyo de Trump, hacia fines de agosto.