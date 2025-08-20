El titular de ANDIS, con un pie afuera del gobierno

El futuro del titular del Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, es incierto . Tras la viralización de los audios en los que se lo escucha admitir que el Gobierno pide coimas a los laboratorios, en Casa Rosada no esconden el malestar con el funcionario -que aseguran data de meses- pese a que evitan validar las filtraciones.

Más allá de la nueva polémica, Spagnuolo se ganó hace rato el rechazo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , que lo quiere fuera de la agencia.

"Karina no lo quiere en el cargo. Nunca lo quiso, no es de ahora”, reveló a esta agencia una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Desde el entorno del presidente Javier Milei rechazan de raíz que la menor de los Milei esté involucrada en los pedidos de coimas que le atribuyen y aclaran que la molestia con el funcionario es de larga data.

Mas allá del ruido que despertó en redes en las últimas horas, Spagnuolo estuvo en el ojo de la tormenta en más de una oportunidad por sus declaraciones sobre discapacidad, y reditó la polémica luego de que se lo escuchara admitir que Karina Milei instruyó a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, a recibir dinero de coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (respecto a los porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica”, se lo escucha en uno de los audios que publicó el programa de televisión Argenzuela.

La mesa chica del presidente Javier Milei -de los pocos padrinos que Spagnuolo se jacta de tener- sigue de cerca cada uno de sus pasos y discute por estas horas el futuro del funcionario que más de un dolor de cabeza le generó a la administración libertaria.

Sin embargo, evitaron hacer referencia a la veracidad de las filtraciones que fueron denunciadas por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los hermanos Milei, a "Lule" Menem, a Spagnuolo y a Kovalivker, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

En paralelo a la polémica, a pocos metros de Casa Rosada, la oposición logró juntar los votos necesarios en la Cámara de Diputados y rechazar por estas horas el veto presidencial a la Ley de emergencia en Discapacidad.

Este mediodía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en la previa a la sesión, que la administración analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.

“De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, argumentó.

Por los pasillos de Balcarce 50 admitieron que el tuit del funcionario configuró un mensaje del Poder Ejecutivo a los legisladores que esperaban un gesto en uno de los temas más complejos del temario.

De esta forma y con el anticipo a cargo del vocero, en Casa Rosada esperaban conformar y a su vez comprometer a los legisladores a reafirmar los vetos presidenciales.

La jugada no salió como esperaban y con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la cámara baja complicó los planes libertarios y si el Senado sigue sus pasos podría asestarle un nuevo golpe al oficialismo.

El estruendo de Spagnuolo

El titular de ANDIS estuvo involucrado en más de una polémica en los últimos meses. De relación directa el Presidente dado que, en su pasado, se desempeñó como su abogado personal, contó -hasta hora- con la bendición del libertario.

Hace algunos meses, Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, el niño con autismo que se popularizó por su activismo, le atribuyeron una polémica frase en la que el representante del Ejecutivo planteaba que la discapacidad del menor “no es un problema del Estado”. “Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”, repiten que les planteó.

Si bien el mandatario no tuvo pruritos en desestimar la emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso de la Nación, en la administración libertaria saben que se trata de un tema sensible que debe atenderse con cuidado, sobre todo en plena campaña electoral.

Incluso hay quienes admiten que la cifra correspondiente a la prestación por discapacidad, menor a una jubilación mínima, “está pisada desde hace tiempo”, y garantizan que figura en estudio la posibilidad de aplicar un incremento.

Otro de los episodios que lo tuvo en escena data de mediados de enero, cuando salió publicada en el Boletín Oficial una resolución, la 187/2025 del organismo, que incluía términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.

Casi un mes más tarde, y pese a haber firmado dicha resolución, el funcionario le pidió la renuncia a Miriam Améndola, quien iba a asumir como coordinadora de Fiscalización Médica, por el caso.

Por todos los conflictos abiertos que se acumulan, la dueña de la guillotina lo tiene en la mira.

