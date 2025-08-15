viernes 15 de agosto 2025

Justicia

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X de Javier Milei

El abogado del niño con autismo anunció que solicitará a la plataforma eliminar el perfil del Presidente si no retira la publicación que lo involucra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La defensa de Ian Moche, el niño de 12 años con autismo que acusó al presidente Javier Milei de insultarlo, pedirá a la red social X la baja de la cuenta oficial del mandatario si este no elimina un posteo que lo menciona. El abogado Juan Cruz San Martín sostuvo que la medida se adoptará luego de que el jefe de Estado rechazara borrar la publicación y presentara un escrito en la Justicia con el argumento de que sus redes sociales son personales y no lo representan como funcionario.

El lunes 11 de agosto, Milei presentó un escrito de 34 páginas en el que negó que la cuenta @JMilei sea oficial, rechazó haber actuado con "real malicia" y sostuvo que el reposteo cuestionado fue una "acción privada" con "expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido", en referencia a Paulino Rodríguez, y no un ataque al menor. También planteó que la denuncia es ideológica y advirtió sobre la "cultura de la cancelación", a la que calificó como un fenómeno global que "atenta contra la libre expresión".

Ese mismo día, la madre de Ian, Marlene Spessio, lamentó la postura presidencial y afirmó que "la libertad de expresión también tiene un límite, y el límite está en agredir". Relató que tras el posteo se inició "una cacería de brujas" con hostigamiento virtual y presencial: "Nos investigaron, sacaron fotos de mi casa, sabían toda mi vida". Insistió en que solo piden que se retire la n de su hijo y "que se entienda que es un menor".

Hoy, San Martín ratificó que la defensa solicitará a X la eliminación de la cuenta del Presidente si no se borra la publicación. Consideró que la actitud de Milei responde a "sostener una posición, aunque sea extremadamente cruel", y la vinculó al "ego" y a la intención de "demostrar que él manda". Denunció que el hostigamiento contra el menor incluyó fotos a su vivienda y a su escuela, y que hubo malicia en la forma en que se difundió la información: "No puso la reunión con todos los candidatos políticos, sino la que lo favorecía a él. Además, dijo que Ian y su familia eran operadores de su gobierno".

El abogado sostuvo que "era más fácil bajar un tuit, o no agredir a un nene directamente" y que el Presidente "prefiere sostener una posición, aunque sea cruel, antes que mostrar lo que él interpreta como una debilidad".

—¿Van a pedir que se dé de baja la cuenta de X de Javier Milei?

—No digo que sea fácil, pero se va a solicitar. La discusión de que se baje la publicación ya fue iniciada. Se va a pedir la baja de la cuenta a menos que elimine el posteo.

