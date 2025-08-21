Capital: metieron preso a un sujeto por tener "actitudes sospechosas"

Durante la jornada de este miércoles, personal de la Brigada Femenina detuvo a un sujeto de 25 años por circular con actitudes sospechosas en inmediaciones de calles Félix Aguilar y Maipú en Capital.
El aprehendido quedó alojado en comisaría 4ta. A este también se le secuestró una mochila con diferentes objetos dudosos.
Supuestamente, el parte policial. Este hombre caminaba en la zona con actitudes raras. Las policías que pasaban por el lugar lo entrevistaron y él voluntariamente les entregó la mochila que llevaba puesta.
Las policías encontraron en su interior una tenaza, una barra de hierro, una hoja de una sierra y una tijera. Las uniformadas le preguntaron por qué estos elementos, el sospechoso se ofuscó y terminó aprehendido.
El mismo quedó arrestado en comisaría 4ta por infringir varios artículos de la Ley de Faltas de la provincia.