Capital: metieron preso a un sujeto por tener "actitudes sospechosas"

Durante la jornada de este miércoles, personal de la Brigada Femenina detuvo a un sujeto de 25 años por circular con actitudes sospechosas en inmediaciones de calles Félix Aguilar y Maipú en Capital.

Supuestamente, el parte policial. Este hombre caminaba en la zona con actitudes raras. Las policías que pasaban por el lugar lo entrevistaron y él voluntariamente les entregó la mochila que llevaba puesta.

Las policías encontraron en su interior una tenaza, una barra de hierro, una hoja de una sierra y una tijera. Las uniformadas le preguntaron por qué estos elementos, el sospechoso se ofuscó y terminó aprehendido.

El mismo quedó arrestado en comisaría 4ta por infringir varios artículos de la Ley de Faltas de la provincia.