Capital: joven motociclista terminó hospitalizada tras chocar con un auto

Imagen ilustrativa.

Un siniestro vial registrado este martes por la tarde en la intersección de Avenida Córdoba y Santiago del Estero dejó como saldo a una mujer de 25 años internada en el Hospital Rawson.

El hecho ocurrió en un cruce sin semáforo, cuando una moto de 110 cc colisionó con un Peugeot 208. Por la violencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió múltiples lesiones y fue trasladada para recibir atención médica. Su identidad no fue informada por las autoridades.

La UFI de Delitos Especiales inició las actuaciones correspondientes para esclarecer cómo se produjo el choque y determinar eventuales responsabilidades. En tanto, la Policía trabajó en la zona para ordenar el tránsito, que se vio complicado por la hora pico y el cierre parcial de la calzada.

Temas Capital