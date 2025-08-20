miércoles 20 de agosto 2025

Barrio Del Carmen

Detuvieron a un hombre en Capital por amenazar con una escopeta a un grupo de albañiles por ruidos molestos

Un vecino de 59 años salió armado con una escopeta y amenazó a un grupo de obreros en el Barrio Del Carmen. Fue detenido y le secuestraron el arma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grave episodio de violencia se registró en el Barrio Del Carmen, Capital, donde un hombre de 59 años terminó detenido luego de amenazar con un arma de fuego a un grupo de albañiles que trabajaba en una obra lindera a su domicilio. El hecho ocurrió el pasado martes por la tarde y fue denunciado formalmente por un ciudadano de apellido Morales.

De acuerdo a la denuncia, el sospechoso -identificado como Quiroga- se enfureció por los ruidos de la construcción y, en medio de la discusión, salió de su vivienda empuñando una escopeta calibre 12. En ese momento habría proferido amenazas de muerte hacia los trabajadores, lo que motivó la intervención policial y judicial.

Tras las tareas de investigación de la UFI Genérica y con las medidas judiciales autorizadas, personal policial allanó el domicilio del acusado. Allí encontraron y secuestraron la escopeta junto a cinco cartuchos del mismo calibre.

El hombre quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 27ª, donde permanece alojado a disposición de la Justicia por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

