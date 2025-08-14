jueves 14 de agosto 2025

Juicio abreviado

Condenaron a tres años de prisión a un hombre por abusar de las hijas de su pareja: una de ellas es menor de edad

Según la reconstrucción de los hechos, una de las víctimas tenía 12 años cuando sufrió tocamientos en sus pechos, mientras que la otra, de 19, fue abusada en pechos y glúteos y recibió besos en la boca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre fue condenado tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de las hijas de su pareja mientras convivían bajo el mismo techo. Finalmente, la Justicia de San Juan lo sentenció a tres años de prisión efectiva en el Penal de Chimbas.

Según la reconstrucción de los hechos, una de las víctimas tenía 12 años cuando sufrió tocamientos en sus pechos, mientras que la otra, de 19, fue abusada en pechos y glúteos y recibió besos en la boca. La investigación, a cargo del fiscal Mariano Juárez Prieto, permitió acreditar los abusos.

El caso llegó a un juicio abreviado el 13 de agosto, donde el acusado y su defensa acordaron la condena con la Fiscalía. El Juez de Garantías homologó el acuerdo, ordenando además que el imputado permanezca en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

La pena se unificó con otra condena previa del condenado. Fuentes judiciales señalaron que la medida busca garantizar justicia y proteger a las víctimas en un contexto familiar, donde la convivencia agravó la gravedad de los delitos.

