miércoles 13 de agosto 2025

En la escena del crimen

La estremecedora carta que dejó el hombre que mató a sus hijos en Misiones

Lo contó un testigo que entró a la casa junto con la Policía y presenció el trágico cuadro. La pareja del agresor y su cuñado continúan internados en estado delicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la investigación por el caso del hombre que mató a sus hijos, hirió a su mujer embarazada y a su cuñado, y luego se quitó la vida en Posadas, Misiones, un vecino dio escalofriantes detalles de una supuesta carta que el agresor habría dejado antes del feroz ataque.

El brutal episodio ocurrió este domingo en una casa ubicada en Cedro y 57, en el barrio San Lorenzo de Misiones. Sin embargo, todo se descubrió recién el lunes por la mañana, luego de que familiares alertaran a la Policía porque no podían comunicarse con ningún habitante de la vivienda.

Pedro Telmo Cuella, vecino y amigo de la familia, contó que cuando llegaron los efectivos al lugar, tras un llamado al 911, entraron por el fondo de su patio. “Puse un pallet contra el muro y ahí la Policía subió. Encontraron al esposo ahorcado, la esposa tirada y los dos chicos”, especificó.

Agregó que también alcanzó a ver al hermano de la mujer, quien estaba herido en una de las habitaciones.

Qué decía la carta que dejó en la escena del crimen

En medio de la macabra escena, el hombre aseguró que descubrió un texto que habría dejado el agresor. “Yo vi la carta que dejó en el piso: ‘Amo a todos, pero perdónenme’, decía”, detalló.

Cuella aseguró que conocía a Ferreyra desde hacía más de 20 años. “Conozco los chicos, a él, a ella, siempre tuvimos buen trato. Él era una buena persona conmigo, pero lo que pasaba dentro de la casa, uno no sabe”, manifestó.“Mis hijas cuidaron a los chicos cuando eran bebés. Para mí fue un momento muy difícil como padre de familia. Yo tengo siete chicos y me pesó en el alma. Si uno ama a su familia, no le causa daño”, lamentó.

