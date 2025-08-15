viernes 15 de agosto 2025

En Indonesia

Un hombre murió tras ser atacado por un cocodrilo: sus cuatro hijos vieron todo

La víctima, de 53 años, estaba nadando con sus familiares cuando ocurrió la tragedia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre murió delante de su familia tras ser atacado por un cocodrilo en Indonesia. La víctima, identificada como Arifuddin, de 53 años, se bañaba en el río Bulete junto a sus hijos cuando el animal apareció en el agua y lo mordió en la pierna.

El dramático momento quedó registrado en un video. En las imágenes se puede ver al hombre intentando llegar a la orilla con el animal aferrado a sus piernas, mientras sus hijos y otros familiares gritan desesperados. Aunque varios vecinos intentaron ayudarlo, Arifuddin desapareció bajo el agua tras varios minutos de lucha.

Mientras tanto, sus cuatro hijos y el resto de su familia presenciaron la escena. El ataque se produjo alrededor de las 18, hora local, en la zona de Wajo Regency. Luego, los equipos de emergencia y vecinos lograron capturar al cocodrilo y tras sumergirse en el río, recuperaron algunos restos de la víctima.

“Logramos evacuar a la víctima, a una distancia aproximada de una milla desde el punto del ataque”, informó un policía local.

Por su parte, los vecinos indicaron que el río Bulete es un sitio habitual para bañarse y lavar ropa, y aseguraron desconocer la presencia de cocodrilos en la zona.

En Indonesia este tipo de accidentes se volvió un problema corriente. En abril de este año, un hombre murió en Indonesia tras un violento ataque de cocodrilo que lo atrapó y arrastró al agua. Sarangadi, de 49 años, fue mutilado hasta la muerte mientras sus amigos intentaban rescatarlo de la mordida del reptil.

El mes anterior, en marzo, un nene de 10 años también fue brutalmente atacado por un cocodrilo mientras jugaba en un río con sus compañeros. Fikri Qurniawansyah viajaba en una canoa improvisada cuando el reptil se abalanzó sobre él en la provincia de Riau, Indonesia.

Fuente: TN

