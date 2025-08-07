Le disparó a un hombre en los pies y fue condenado a dos años de prisión en el Penal de Chimbas

Este jueves, la Justicia de San Juan condenó a Gonzalo Gabriel Alfaro a dos años de prisión efectiva por haber disparado contra un hombre en plena vía pública, en un hecho ocurrido en abril en el Barrio Las Lilas , Capital . La pena fue dictada mediante un juicio abreviado, con la intervención de la jueza de Garantías Verónica Chicón.

Según fuentes judiciales, el hecho se registró el 18 de abril pasado, alrededor de las 21 horas, cuando Cristian Abel González regresaba de hacer unas compras y fue abordado por Ángel y Gonzalo Alfaro frente a su domicilio, ubicado en la manzana B, casa 9 del barrio. Tras una breve discusión y amenazas, Gonzalo Alfaro extrajo un arma de fuego y efectuó cuatro disparos, dos de los cuales impactaron en los pies de González.

El ataque fue presenciado por la pareja del herido, Rocío Bajinai, quien salió de la casa al escuchar los gritos. Los agresores escaparon inmediatamente, y minutos después llegaron al lugar la Policía y una ambulancia, tras el llamado de un vecino al 911.

El caso fue investigado por el fiscal Ignacio Achem, con el apoyo de la ayudante fiscal Belén Sánchez y la coordinación de Daniela Pringles. La calificación legal fue abuso de armas, prevista en el artículo 104 del Código Penal.

En la audiencia realizada el 7 de agosto, la jueza Chicón homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a Gonzalo Alfaro a un año de prisión efectiva, que fue unificada con una sentencia previa de otra causa (carpeta judicial n.º 24581/24), resultando en una pena única de dos años de prisión efectiva.