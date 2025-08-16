Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Una tragedia sacudió a la provincia este sábado por la tarde. Una beba de un año y meses perdió la vida tras caer a una cuneta con agua en Santa Lucía. Todavía no se confirma la causa de su muerte, todo indica que falleció por ahogamiento.
Una cámara de seguridad fue crucial para establecer qué ocurrió. La pequeña fue hallada en el interior de una finca.
Esta triste historia comienza alrededor de las 14:00 horas en una vivienda del B° Nogales en Santa Lucía. Según dijeron fuentes judiciales a este diario, la pequeña estaba con su familia en el interior y después de almorzar salió a la calle. Segundos después intentó agarrar algo que había cerca de la cuneta que está al frente de su casa y cayó.
Está comprobado que la beba cayó a la cuneta (que llevaba bastante caudal de agua) porque una cámara de un vecino mostró esta situación.
Transcurrido ese momento, familiares y vecino salieron a buscar a la beba. En esos minutos intensos, siguieron el caudal de agua y tras caminar cerca de 1,5km, hallaron a la bebé en el interior de una finca, precisamente, en un canal que ya era natural (de tierra y no de hormigón).
Ahí intentaron de reanimarla, a los minutos llegó personal de Emergencias, lo hicieron y no reaccionó. Lamentablemente, la beba perdió la vida.
En el lugar estuvo trabajando personal de la comisaría jurisdiccional, brigadistas de UFI Delitos Especiales y representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.