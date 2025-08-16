Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Una tragedia sacudió a la provincia este sábado por la tarde. Una beba de un año y meses perdió la vida tras caer a una cuneta con agua en Santa Lucía. Todavía no se confirma la causa de su muerte, todo indica que falleció por ahogamiento.

UFI Delitos Especiales Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Esta triste historia comienza alrededor de las 14:00 horas en una vivienda del B° Nogales en Santa Lucía. Según dijeron fuentes judiciales a este diario, la pequeña estaba con su familia en el interior y después de almorzar salió a la calle. Segundos después intentó agarrar algo que había cerca de la cuneta que está al frente de su casa y cayó.

Está comprobado que la beba cayó a la cuneta (que llevaba bastante caudal de agua) porque una cámara de un vecino mostró esta situación.

Transcurrido ese momento, familiares y vecino salieron a buscar a la beba. En esos minutos intensos, siguieron el caudal de agua y tras caminar cerca de 1,5km, hallaron a la bebé en el interior de una finca, precisamente, en un canal que ya era natural (de tierra y no de hormigón).

Ahí intentaron de reanimarla, a los minutos llegó personal de Emergencias, lo hicieron y no reaccionó. Lamentablemente, la beba perdió la vida.

En el lugar estuvo trabajando personal de la comisaría jurisdiccional, brigadistas de UFI Delitos Especiales y representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.