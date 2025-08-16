domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Una cámara de seguridad fue crucial para establecer qué ocurrió. La pequeña fue hallada en el interior de una finca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-16 at 20.24.11
Lee además
terrible tragedia en santa lucia: murio una beba de 1 ano tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
intento sobornar a policias con ladrillones en santa lucia
Increíble

Intentó sobornar a policías con ladrillones en Santa Lucía

Esta triste historia comienza alrededor de las 14:00 horas en una vivienda del B° Nogales en Santa Lucía. Según dijeron fuentes judiciales a este diario, la pequeña estaba con su familia en el interior y después de almorzar salió a la calle. Segundos después intentó agarrar algo que había cerca de la cuneta que está al frente de su casa y cayó.

Está comprobado que la beba cayó a la cuneta (que llevaba bastante caudal de agua) porque una cámara de un vecino mostró esta situación.

Transcurrido ese momento, familiares y vecino salieron a buscar a la beba. En esos minutos intensos, siguieron el caudal de agua y tras caminar cerca de 1,5km, hallaron a la bebé en el interior de una finca, precisamente, en un canal que ya era natural (de tierra y no de hormigón).

Ahí intentaron de reanimarla, a los minutos llegó personal de Emergencias, lo hicieron y no reaccionó. Lamentablemente, la beba perdió la vida.

En el lugar estuvo trabajando personal de la comisaría jurisdiccional, brigadistas de UFI Delitos Especiales y representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

Temas
Seguí leyendo

Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Dos personas fueron hospitalizadas tras un impactante choque entre un auto y un camión en el Acceso Este

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Detienen a un hombre por robar un reflector en una escuela de Rawson

Intentó robar dos bicicletas en barrio La Huella y lo detuvo la Policía

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
terrible tragedia en santa lucia: murio una beba de 1 ano tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico
Qué chanta

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados
Elecciones

Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados

Te Puede Interesar

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un domingo para disfrutar el Día del Niño al aire libre: mucho sol y temperatura agradable
San Juan

Un domingo para disfrutar el Día del Niño al aire libre: mucho sol y temperatura agradable

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Los sanjuaninos contaron cuáles fueron los juguetes favoritos durante su infancia. video
Videonota

Llenos de nostalgia, los sanjuaninos contaron cuáles fueron sus juguetes favoritos durante la infancia

Día del Niño.
Números

Repuntaron las ventas por el Día del Niño, pero los sanjuaninos cuidaron el bolsillo