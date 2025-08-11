Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía

Un accidente vial ocurrido en Santa Lucía dejó a un motociclista con politraumatismos y a la policía en plena búsqueda de un vehículo de gran porte que escapó tras el impacto, según informaron desde la Justicia.
Testigos informaron a la policía que el vehículo que se dio a la fuga fue una grúa. Ahora está siendo intensamente buscada.
El hecho se registró en la intersección de Ruta 20 y calle Gorriti, cuando Germán Sergio Vargas, de 47 años, circulaba en una moto por calle Gorriti, de Sur a Norte. Al llegar a Ruta 20, fue embestido por un camión grúa que se desplazaba en sentido Este a Oeste por esa arteria.
Según informaron testigos, el conductor del camión no se detuvo por asistir a la víctima y se dio a la fuga tomando calle Gorriti hacia el norte.
Personal de emergencias médicas asistió al motociclista en el lugar y lo trasladó al Hospital Rawson. Allí, los profesionales constataron que presentaba politraumatismos, que no serían de gravedad.
Fuentes judiciales indicaron que, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, se logró obtener imágenes del vehículo involucrado y se trabaja en su identificación. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, de UFI Delitos Especiales.