Intentó sobornar a policías con ladrillones en Santa Lucía

Un insólito episodio se registró este viernes en Santa Lucía, cuando un hombre de 58 años terminó aprehendido tras intentar sobornar a la Policía con dinero en efectivo y hasta con ladrillones.

Siniestro Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía

El hecho ocurrió alrededor de las 12:48 en avenida Libertador y callejón Ramírez, en el marco de un operativo de prevención y seguridad. Personal de la Unidad Operativa Alto de Sierra entrevistó al conductor de un automóvil Volkswagen, identificado como Luis Oscar Zambrano , quien no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula verde.

Ante la situación, el sujeto ofreció a los efectivos la suma de dinero que llevaba en sus bolsillos y, de manera insólita, hasta ladrillones de construcción para evitar que continuaran con el procedimiento.

El intento de soborno no prosperó y el hombre fue inmediatamente aprehendido. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Martín Morando, quien dispuso el inicio del proceso bajo el sistema de Flagrancia. Zambrano quedó a disposición de la Justicia y deberá responder por el delito de cohecho.