sábado 16 de agosto 2025

UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

La pequeña se perdió alrededor de las 14:00 horas y la encontraron a las horas en el canal que va paralelo a calle San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-08-16 171853

Una noticia terrible proviene de Santa Lucía. Una beba de 1 año y meses falleció tras caer a un canal. Los vecinos de la zona la sacaron del canal, pero era tarde, ya había perdido la vida.

Según los primeros datos que dieron los vecinos, la pequeña se cayó a una cuneta -que tiene caudal de agua-, como alrededor de las 14:00 horas. Desde ese momento fue intensamente buscada por los familiares y vecinos.

Tras horas de intensa búsqueda, la beba fue hallada en el canal que corre paralelamente a calle San Juan. Según contaron, le hicieron maniobras de RCP y llamaron a la ambulancia, pero todos los esfuerzos fueron en vano y lamentablemente murió

En el lugar está empezando a trabajar los miembros de la Policía, junto a los brigadistas policiales de la UFI Delitos Especiales, como así también el fiscal Nicolás Schiattino y todo su equipo de la UFI N°3.

