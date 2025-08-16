Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Una noticia terrible proviene de Santa Lucía. Una beba de 1 año y meses falleció tras caer a un canal. Los vecinos de la zona la sacaron del canal, pero era tarde, ya había perdido la vida.

Siniestro Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía

Según los primeros datos que dieron los vecinos, la pequeña se cayó a una cuneta -que tiene caudal de agua-, como alrededor de las 14:00 horas. Desde ese momento fue intensamente buscada por los familiares y vecinos.

Tras horas de intensa búsqueda, la beba fue hallada en el canal que corre paralelamente a calle San Juan. Según contaron, le hicieron maniobras de RCP y llamaron a la ambulancia, pero todos los esfuerzos fueron en vano y lamentablemente murió

En el lugar está empezando a trabajar los miembros de la Policía, junto a los brigadistas policiales de la UFI Delitos Especiales, como así también el fiscal Nicolás Schiattino y todo su equipo de la UFI N°3.