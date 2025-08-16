Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Una noticia terrible proviene de Santa Lucía. Una beba de 1 año y meses falleció tras caer a un canal. Los vecinos de la zona la sacaron del canal, pero era tarde, ya había perdido la vida.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La pequeña se perdió alrededor de las 14:00 horas y la encontraron a las horas en el canal que va paralelo a calle San Juan.
Una noticia terrible proviene de Santa Lucía. Una beba de 1 año y meses falleció tras caer a un canal. Los vecinos de la zona la sacaron del canal, pero era tarde, ya había perdido la vida.
Según los primeros datos que dieron los vecinos, la pequeña se cayó a una cuneta -que tiene caudal de agua-, como alrededor de las 14:00 horas. Desde ese momento fue intensamente buscada por los familiares y vecinos.
Tras horas de intensa búsqueda, la beba fue hallada en el canal que corre paralelamente a calle San Juan. Según contaron, le hicieron maniobras de RCP y llamaron a la ambulancia, pero todos los esfuerzos fueron en vano y lamentablemente murió
En el lugar está empezando a trabajar los miembros de la Policía, junto a los brigadistas policiales de la UFI Delitos Especiales, como así también el fiscal Nicolás Schiattino y todo su equipo de la UFI N°3.