domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Un historiador de Chile admitió: "Si hoy dijera que ese Libertador era argentino, muchos se sentirían traicionados"

A 175 años de su fallecimiento, un historiador chileno recordó el papel clave de José de San Martín en la independencia de Chile y generó polémica al afirmar que su protagonismo sigue siendo invisibilizado frente a la figura de O’Higgins. Su video se volvió viral y reabrió el debate sobre la memoria histórica en Latinoamérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san martin jose ohiggins william alegria

En el marco del aniversario número 175 del fallecimiento de José de San Martín, un historiador chileno generó revuelo en redes sociales al recordar que el Libertador, reconocido por liderar la independencia de Chile y Perú, nació en Argentina. William Alegría, oriundo de Chile, publicó en TikTok un video que rápidamente se volvió viral, con más de 100 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios de toda Latinoamérica.

Lee además
las historias que unen a san martin con san juan: por que cruzo los andes por nuestra provincia y su rol como intendente de cuyo
Efeméride

Las historias que unen a San Martín con San Juan: por qué cruzó Los Andes por nuestra provincia y su rol como Intendente de Cuyo
en chile apuestan a decisivas obras en el camino a san juan por agua negra: cuando se haran
Más asfalto

En Chile apuestan a decisivas obras en el camino a San Juan por Agua Negra: cuándo se harán

En su publicación, Alegría desafió la narrativa tradicional que suele colocar a Bernardo O’Higgins como el máximo protagonista de la liberación chilena. "En Chile crecimos creyendo que el Libertador tenía nombre y apellido, Bernardo O'Higgins. Pero cruzar los Andes, vencer en Chacabuco y abrir las puertas a la independencia no fue obra suya", afirmó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un historiador de Chile admitió: "Si hoy dijera que ese Libertador era argentino, muchos se sentirían traicionados" En el marco del aniversario número 175 del fallecimiento de José de San Martín, un historiador chileno generó revuelo en redes sociales al recordar que el Libertador, reconocido por liderar la independencia de Chile y Perú, nació en Argentina. William Alegría, oriundo de Chile, publicó en TikTok un video que rápidamente se volvió viral, con más de 100 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios de toda Latinoamérica. En su publicación, Alegría desafió la narrativa tradicional que suele colocar a Bernardo O’Higgins como el máximo protagonista de la liberación chilena. "En Chile crecimos creyendo que el Libertador tenía nombre y apellido, Bernardo O'Higgins. Pero cruzar los Andes, vencer en Chacabuco y abrir las puertas a la independencia no fue obra suya", afirmó, al hacer referencia a San Martín. Más info en @tiempodesanjuan #sanmartin #chile #historia #redes"

El historiador recordó el rol fundamental de San Martín, quien planificó la expedición, entrenó al ejército en Mendoza y lideró el cruce de la cordillera, pese a la resistencia del gobernador realista. Tras la victoria en Chacabuco, San Martín entregó el mando a O’Higgins y continuó su camino hacia Perú, donde también dejó su huella en la independencia del continente.

"Aunque ganó batallas decisivas y entregó libertad a Chile, su nombre se escondió detrás del de su amigo", destacó Alegría, apuntando a la invisibilización histórica de San Martín en territorio chileno. Su video también hace mención de las críticas que recibió por la muerte de los hermanos Carrera, y cómo la gratitud hacia su figura se transformó, con el tiempo, en silencio.

El impacto de sus palabras no tardó en reflejarse en los comentarios de la comunidad virtual. Muchos usuarios celebraron su sinceridad y reconocieron el vacío histórico: "Por fin un chileno que admite la verdad" o "Siempre pensé que San Martín tenía honor y reconocimiento en Chile, la verdad que triste darme cuenta que hasta eso niegan en la historia", fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Alegría comparó la situación con la percepción de otros líderes latinoamericanos: mientras en Perú el Libertador Simón Bolívar es un ícono y en Argentina San Martín es considerado el Padre de la Patria, en Chile su protagonismo parece relegado a un rol secundario. "El verdadero Libertador de Chile no nació aquí y llevamos dos siglos haciendo de cuenta que nunca estuvo", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Bolivia elige a su nuevo presidente, en un clima lleno de tensión

Un influencer y su novio fueron detenidos y los acusan de explotación infantil

Trágico accidente entre un tren y un camión en Dinamarca, un muerto y 27 heridos, cinco de gravedad

Ordenaron el bloqueo total de Magis TV en todo el mundo

Tras la cumbre entre Trump y Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

Inundaciones en India y Pakistan: la cifra de fallecidos aumenta a 280

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jorge Quiroga, Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina, los candidatos a acceder al balotaje en Bolivia.
Comicios

Bolivia elige a su nuevo presidente, en un clima lleno de tensión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Sorprendió Peluc

Oficial: Chiconi, Tejada Heredia y Sancassani, la lista de Milei en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

River le gana 2-1 a Godoy Cruz en el Monumental
Liga Profesional

River le gana 2-1 a Godoy Cruz en el Monumental

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas
Elecciones 2025

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan