La Justicia irlandesa falló a favor de Argentina en una demanda por YPF

La Procuración del Tesoro de la Nacióninformó que la Justicia de Irlanda rechazó el pedido de Burford y Eton Park para ejecutar el fallo del caso YPF en ese país.

La vieron YPF comenzará a vender en sus tiendas el mameluco que usa Milei

Justicia Por ahora, Argentina no deberá entregar las acciones de YPF para pagar un juicio perdido

Los demandantes habían solicitado reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la Argentina al pago de más de US$16.000 millones más intereses, que todavía se encuentra en instancia de apelación .

Según consta en la documentación dada a conocer por el gobierno argentino, el pedido fue rechazado y el país debe aguardar la resolución estadounidense, pero tanto Burford como Eton Park promovieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras.

“Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, de acuerdo con el análisis de la Procuración.

El organismo garantizó que “este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales”.

“Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, afirmó la Procuración.

Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre.

Por su parte, un vocero de Burford expresó su respaldo a la decisión del tribunal irlandés de “conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”.

En tanto, consideró que “si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos”.

Cómo sigue el caso

La decisión de la Justicia irlandesa se da en el marco de un nuevo capítulo que se abrió la semana pasada en Nueva York. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito decidió el viernes suspender la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a entregar las acciones de la petrolera estatal como parte del juicio por la expropiación de 2012.

Esto no implica que la Argentina haya ganado el juicio, pero sí que consiguió un tiempo extra mientras avanza la apelación formal ante la Justicia de Estados Unidos.

Así, la medida representó un alivio momentáneo para el Gobierno nacional, que venía de sufrir un duro revés judicial y enfrentaba el riesgo de perder el 51% de las acciones de la compañía. Pero este lunes sumó una noticia positiva nueva.

Con respecto al trámite de la apelación sobre la entrega de acciones, el próximo jueves 25 de septiembre la Argentina tendrá que presentar su primer escrito para defenderse de esa orden de Preska.

La otra fecha clave será el 27 de octubre, el día posterior a las elecciones legislativas nacionales en la Argentina. Ese lunes, desde las 9, se realizará la audiencia oral en la que el Gobierno de Milei tendrá que argumentar en contra del fallo original de primera instancia.