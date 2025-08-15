viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La vieron

YPF comenzará a vender en sus tiendas el mameluco que usa Milei

La petrolera argentina YPF aprovechará la popularidad del mameluco corporativo que cada tanto utiliza el presidente, y lo venderá al público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

YPF sumará un nuevo artículo a las góndolas de sus tiendas Full: el mameluco que utilizan los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta. El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Horacio Marín, en un encuentro en Mendoza. La prenda, diseñada para uso industrial, se hizo conocida a nivel masivo después de que el presidente Javier Milei apareciera usándola en público y en su vida cotidiana.

Lee además
ypf presenta un nuevo rigi, por 400 millones de dolares
Industria

YPF presenta un nuevo RIGI, por 400 millones de dólares
por ahora, argentina no debera entregar las acciones de ypf para pagar un juicio perdido
Justicia

Por ahora, Argentina no deberá entregar las acciones de YPF para pagar un juicio perdido

Marín explicó que la iniciativa busca “llevar el espíritu de Vaca Muerta” a las estaciones de servicio y fortalecer la identidad de la marca con productos que representen distintas regiones del país. La línea de indumentaria se lanzará junto a una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de artículos locales en cada punto de venta.

El modelo original no será el que llegue a los clientes, debido a la tecnología de protección que incorpora y el alto costo de producción. En su lugar, YPF lanzará versiones más accesibles, pensadas para el uso diario.

El interés por el mameluco creció luego de que Milei contara que lo utiliza en la residencia de Olivos. “Me permite jugar con mis perros y hacer salvajadas sin arruinar la ropa”, dijo en una transmisión en vivo. Según el mandatario, conoció la prenda en una visita a Vaca Muerta y la recibió como obsequio de Marín.

Seguí leyendo

Uñac, Gioja, Andino y Gramajo definen los candidatos con la conducción del PJ en 25 de Mayo

Pablo Echarri cruzó duro a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino

Milei volvió a proyectar la última de Francella, ahora para su gabinete

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X de Javier Milei

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

En Gran Bretaña hay un concurso para que latinoamericanos visiten Malvinas: Fuerte reacción del peronismo

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Caputo explicó las medidas que tomó tras la última licitación de deuda en medio de la suba de tasas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la defensa de ian moche pedira la baja de la cuenta x de javier milei
Justicia

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X de Javier Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

Uñac, Gioja, Andino y Gramajo definen los candidatos con la conducción del PJ en 25 de Mayo
Cónclave peronista

Uñac, Gioja, Andino y Gramajo definen los candidatos con la conducción del PJ en 25 de Mayo

Por Fernando Ortiz
El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

La elegancia, el reconocido elenco y los interesantes diálogos sobresalen en Amores materialistas. video
Tiempo para Ver

"Amores materialistas" y hasta qué punto el amor es una negociación

A la izquierda, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga.
Paritarias

UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno tras el plenario de delegados

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas
A la Comisaría

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas