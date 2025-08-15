YPF comenzará a vender en sus tiendas el mameluco que usa Milei

YPF sumará un nuevo artículo a las góndolas de sus tiendas Full: el mameluco que utilizan los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta. El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Horacio Marín , en un encuentro en Mendoza. La prenda, diseñada para uso industrial, se hizo conocida a nivel masivo después de que el presidente Javier Milei apareciera usándola en público y en su vida cotidiana.

Marín explicó que la iniciativa busca “llevar el espíritu de Vaca Muerta” a las estaciones de servicio y fortalecer la identidad de la marca con productos que representen distintas regiones del país. La línea de indumentaria se lanzará junto a una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de artículos locales en cada punto de venta.

El modelo original no será el que llegue a los clientes, debido a la tecnología de protección que incorpora y el alto costo de producción. En su lugar, YPF lanzará versiones más accesibles, pensadas para el uso diario.

El interés por el mameluco creció luego de que Milei contara que lo utiliza en la residencia de Olivos. “Me permite jugar con mis perros y hacer salvajadas sin arruinar la ropa”, dijo en una transmisión en vivo. Según el mandatario, conoció la prenda en una visita a Vaca Muerta y la recibió como obsequio de Marín.