sábado 16 de agosto 2025

Grave

Trágico accidente entre un tren y un camión en Dinamarca, un muerto y 27 heridos, cinco de gravedad

Entre los heridos, unos cinco sufrieron heridas gravísimas. Los otros 22 tuvieron heridas leves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un tren descarriló tras chocar contra un camión en un paso a nivel este viernes en Dinamarca y al menos una persona murió y 27 resultaron heridas en el incidente.

“Una persona murió y varias resultaron heridas en un accidente ferroviario cerca de Bjerndrup”, en el suroeste del país, escribió la policía en un comunicado. Dos personas fueron trasladadas en helicóptero y unos 50 bomberos intervinieron en el lugar.

Según el diario Ekstra Baldet, el tren, que cubría la ruta entre Copenhague y Sønderborg, circulaba a una velocidad relativamente alta cuando chocó contra un camión que transportaba purines. Al menos dos vagones descarrilaron.

Una pasajera murió y el maquinista y el camionero están críticos

Una mujer de 60 años murió y cinco personas resultaron gravemente heridas, entre ellas el maquinista y el camionero que permanecen en estado crítico. Otros 22 pasajeros sufrieron heridas leves, afirmó el medio Politiken.

La compañía ferroviaria DSB, que operaba el tren, afirmó que había unas 95 personas a bordo, entre ellas 25 alumnos de quinto grado y dos profesores de una escuela de Sønderborg que volvían de un campamento. Ninguno de los estudiantes resultó herido de gravedad.

Un fotógrafo del diario Ekstra Bladet dijo que varios de los chicos estaban “muy sucios, y algunos incluso sangraban un poco”.

“Los envolvieron en mantas de emergencia y los llevaron con sus padres, que estaban a cierta distancia”, comentó.

“Una escena traumática”

En una conferencia de prensa, la policía dijo que los agentes se encontraron con “una escena muy caótica” y “traumática”, con pasajeros que tenían “sangre y arañazos en la cara”.

El ministro de Transporte, Thomas Danielsen, calificó el accidente como “profundamente trágico”.

“Es muy triste cuando ocurre algo así“, dijo por su parte el alcalde de la localidad cercana de Aabenraa, Jan Riber Jakobsen.

Flemming Jensen, el director de la compañía de trenes Banedanmark habló de “un accidente terrible que nos afecta a todos”. “Me entristece profundamente que nuestros clientes y nuestro personal se hayan visto afectados por un accidente tan trágico”, sostuvo.

Las autoridades investigan cómo fue el accidente

El paso a nivel no cuenta con barreras. Sin embargo, una campana y una luz avisan a los usuarios de la vía cuando se acerca un tren.

La Junta de Investigación de Accidentes deberá ahora investigar si el sistema funcionaba en el momento del incidente.

Un vecino del lugar del accidente dijo que “escuchó un estruendo”. “Poco después de eso pudimos oler un olor extraño, metálico. Podíamos escuchar todas las sirenas y lo que estaba pasando”, le afirmó Johnny Balling Nielsen a BT.

Los heridos en el accidente fueron trasladados a varios hospitales de Alemania y Jutlandia, así como al Hospital Universitario de Odense, mientras que la vía permanece cerrada.

