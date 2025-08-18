Tras reunirse con Putin, Trump recibió a Zelensky

Una cumbre de alto nivel tuvo lugar este lunes en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski , junto a un grupo de mandatarios europeos. El encuentro se produce tras la reunión que el expresidente estadounidense mantuvo en Alaska con el primer ministro ruso, Vladimir Putin .

En el inicio de la cita, Trump hizo referencia al cara a cara que mantuvo con el líder ruso y a una carta que su esposa, Melania, envió a Moscú como gesto de mediación. “Ha sentido de manera muy fuerte la situación horrible que está pasando. Como quiere a sus hijos y a los niños, odia ver cómo estas cosas están ocurriendo. Se nos rompe el corazón viendo a los padres en los funerales. Ella ha sentido que tenía que escribir esta carta y le gustaría ver cómo acabará esto y se deje de matar a la gente ”, afirmó.

Trump subrayó que tanto él como Putin y Zelenski buscan ponerle fin a la guerra. “No queremos dar una tregua porque eso da oportunidad de reagruparse, queremos conseguir una paz duradera”, expresó. Incluso adelantó que podría darse una cumbre trilateral en las próximas horas: “Voy a hablar con Putin para que hoy mismo se pueda celebrar un encuentro. Quiero muchísimo a los ucranianos, pero también a los rusos”.

El republicano también se mostró en contra de un alto el fuego como paso previo a un acuerdo. “Si ves los seis conflictos que resolví, todos fueron sin alto el fuego. Entiendo que sea deseable, pero también entiendo que puede ser una desventaja estratégica para una de las partes. Me gusta el concepto porque se detiene la matanza de personas, pero podemos trabajar en un acuerdo mientras continúan peleando”, sostuvo.

Trump expresó desde el Despacho Oval que, si la jornada avanza de manera favorable, podría concretarse una reunión trilateral con Putin y Zelenski, lo que abriría, según él, una “posibilidad razonable” de poner fin a la guerra. El mandatario remarcó su intención de trabajar con Kiev y Moscú para alcanzar un entendimiento. “Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar los ataques”, sostuvo.

En paralelo, confirmó que se reunirá con ocho jefes de Estado europeos para definir el esquema de apoyo militar a Ucrania. “En cuanto a seguridad, va a haber mucha ayuda. Ellos van a ser la primera línea porque están allá en Europa, pero estaremos implicados también”, señaló.

Zelenski, por su parte, coincidió en la necesidad de avanzar hacia un encuentro conjunto. “Ucrania está lista para llevar a cabo una reunión trilateral. Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra”, declaró ante los medios.

Previo a su llegada a Washington, Zelenski había mantenido conversaciones con los líderes de Finlandia, el Reino Unido, Italia, la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN. En ese marco, reiteró que “Ucrania está lista para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad”.