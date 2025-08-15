¡Histórico! Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska

En un encuentro cargado de expectativa internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes 15 de agosto en Alaska a su par ruso, Vladimir Putin, en la antesala de una reunión que podría marcar un giro en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Ambos líderes mantienen el encuentro en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en la ciudad de Anchorage, en lo que constituye su primer cara a cara desde la Cumbre del G20 en Japón en 2019 y el primero desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.
La llegada incluyó alfombra roja, un apretón de manos ante la prensa y fotos sobre una plataforma con la inscripción “Alaska 2025”. Luego, subieron a la limusina presidencial blindada conocida como “la bestia”, en la que habrían viajado solos durante algunos minutos antes de dirigirse al sitio del cónclave.
Las claves
- La histórica cumbre ya está en marcha: el presidente Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, celebran una importante reunión en Anchorage, Alaska. Tras llegar a una base militar estadounidense, ambos líderes participaron en un saludo coreografiado en la alfombra roja antes de subir al mismo vehículo para partir hacia las conversaciones sobre Ucrania.
- Ya no habrá encuentro privado: los planes para que Putin y Trump se reúnan a solas han cambiado, y las reuniones incluirán a asesores de ambos líderes, según la Casa Blanca. Se espera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, acompañen a Trump.
- Objetivo declarado de Trump: a bordo del Air Force One,Trump declaró a los periodistas que no negociará un acuerdo “en nombre de Ucrania”, sino que su objetivo era lograr que Putin se sentara a la mesa de negociaciones. Tampoco prometió garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra. Trump afirmó haber hablado con el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko —un firme aliado de Putin— antes de la cumbre.
- Ucrania marginada: el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien no asistirá a la reunión, enfatizó que Ucrania “cuenta con Estados Unidos”. Si la cumbre resulta exitosa, Trump ha sugerido organizar una reunión trilateral con Zelensky, a la que el líder ucraniano expresó su apoyo.