¡Histórico! Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska

En un encuentro cargado de expectativa internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes 15 de agosto en Alaska a su par ruso, Vladimir Putin, en la antesala de una reunión que podría marcar un giro en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1956441103609045133&partner=&hide_thread=false "Putin":

Por su encuentro con Donald Trump en Alaska pic.twitter.com/bWC7WvNLnV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 15, 2025 Ambos líderes mantienen el encuentro en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en la ciudad de Anchorage, en lo que constituye su primer cara a cara desde la Cumbre del G20 en Japón en 2019 y el primero desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

La llegada incluyó alfombra roja, un apretón de manos ante la prensa y fotos sobre una plataforma con la inscripción “Alaska 2025”. Luego, subieron a la limusina presidencial blindada conocida como “la bestia”, en la que habrían viajado solos durante algunos minutos antes de dirigirse al sitio del cónclave. Las claves La histórica cumbre ya está en marcha: el presidente Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, celebran una importante reunión en Anchorage, Alaska. Tras llegar a una base militar estadounidense, ambos líderes participaron en un saludo coreografiado en la alfombra roja antes de subir al mismo vehículo para partir hacia las conversaciones sobre Ucrania.

el presidente Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, celebran una importante reunión en Anchorage, Alaska. Tras llegar a una base militar estadounidense, ambos líderes participaron en un saludo coreografiado en la alfombra roja antes de subir al mismo vehículo para partir hacia las conversaciones sobre Ucrania. Ya no habrá encuentro privado: los planes para que Putin y Trump se reúnan a solas han cambiado, y las reuniones incluirán a asesores de ambos líderes, según la Casa Blanca. Se espera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, acompañen a Trump.

los planes para que Putin y Trump se reúnan a solas han cambiado, y las reuniones incluirán a asesores de ambos líderes, según la Casa Blanca. Se espera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, acompañen a Trump. Objetivo declarado de Trump: a bordo del Air Force One, Trump declaró a los periodistas que no negociará un acuerdo “en nombre de Ucrania”, sino que su objetivo era lograr que Putin se sentara a la mesa de negociaciones. Tampoco prometió garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra. Trump afirmó haber hablado con el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko —un firme aliado de Putin— antes de la cumbre.

a bordo del Air Force One, Trump declaró a los periodistas que no negociará un acuerdo “en nombre de Ucrania”, sino que su objetivo era lograr que Putin se sentara a la mesa de negociaciones. Tampoco prometió garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra. Trump afirmó haber hablado con el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko —un firme aliado de Putin— antes de la cumbre. Ucrania marginada: el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien no asistirá a la reunión, enfatizó que Ucrania “cuenta con Estados Unidos”. Si la cumbre resulta exitosa, Trump ha sugerido organizar una reunión trilateral con Zelensky, a la que el líder ucraniano expresó su apoyo.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Alaska