sábado 16 de agosto 2025

Encuentro

Cumbre Trump-Putin: No hubo acuerdo sobre el cese del fuego en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se vieron cara a cara en Alaska.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Donald Trump y Vladimir Putin protagonizaron una cumbre de tres horas en la base militar de Elmendorf-Richardson, pero no lograron acordar un cese del fuego en la guerra que libran Ucrania y Rusia desde fines de febrero de 2022.

Putin afirmó que la conversación con Trump fue “constructiva” y en un “ambiente de respeto mutuo”, mientras que el líder republicano aseguro que “hubo algunos avances” y que la cita fue “extremadamente productiva”.

Sin embargo, Trump y Putin no lograron acercar posiciones para anunciar una tregua en la guerra que conmueve a Europa y golpea al sistema internacional.

Putin invitó a Trump a Moscú para continuar las negociaciones, en tanto que el presidente de los Estados Unidos anunció que mantendrá conversaciones telefónica con Volodimir Zelensky y otros mandatarios europeos para informar acerca de su cónclave con el jefe del Kremlin.

Trump y Putin comparecieron en una carpa montada en la pista de la base de Elmendorf-Richardson, y la agenda oficial señalaba que ambos mandatarios harían una presentación formal y a continuación contestarían las preguntas de la prensa internacional.

Putin inició la presentación formal leyendo una carillas que apoyó sobre su atril. El presidente de Rusia no sorprendió a la audiencia que escuchaba sin respirar: insistió -en una elipsis diplomática- con su reclamo de anexar cinco regiones y la península de Crimea que pertenecen a Ucrania.

“Estamos convencidos de que, para que el acuerdo sea duradero y a largo plazo, debemos eliminar todas las causas principales del conflicto”, sostuvo Putin.

Y añadió: “Todavía hay amenazas fundamentales a nuestra seguridad”, en relación a la frontera que comparte con Ucrania y a la exigencia de Zelensky de desplegar tropas europeas para evitar una nueva invasión del Ejército Rojo.

Antes de concluir su presentación, Putin elogió a Trump. Sostuvo que si él hubiera estado en la Casa Blanca antes de iniciar su invasión a Ucrania -Joe Biden era presidente de los Estados Unidos-, la guerra no se hubiera desatado.

“Hoy el presidente Trump dijo que si él hubiera sido presidente en aquel entonces no habría habido guerra, y estoy seguro de que así sería. Puedo confirmarlo”, dijo Putin.

A diferencia de Putin que leyó una declaración formal, Trump improvisó su balance de la reunión que había mantenido con el presidente ruso.

Trump elogió a Putin y enfatizó que “se acordaron muchos puntos, y solo quedan unos pocos”. Sin embargo, no precisó que temas ya se han acordado y cuáles quedaron para otro cónclave entre ambos.

Al promediar su balance, el presidente de Estados Unidos se sinceró: “Hemos avanzado un poco. Así que no hay acuerdo hasta que lo haya”.

Cuando promediaba su participación, Trump adelantó que informaría sobre el cónclave a Zelensky, y a los líderes de la OTAN.

Es decir: a Emmanuel Macron -Francia-,Friedrich Merz -Alemania-,Georgia Meloni -Italia- y Keir Starmer -Reino Unido-, que tuvieron un papel clave para evitar que el líder republicano aceptara las exigencias de Putin de cambiar territorios de Ucrania por un eventual cese del fuego.

Macron, Merz, Meloni y Starmer funcionaron como un contra balance a la posición extrema de Rusia. Para Putin fue una derrota estratégica antes de llegar a la base militar de Elmendorf-Richardson, y a su estilo lo reconoció durante su presentación formal.

“Esperamos que Kiev y las capitales europeas lo perciban de forma constructiva y no lo estropeen”, advirtió Putin cuando argumentó que había avanzado en las negociaciones de paz con Trump.

Fue una argucia discursiva: lo que Putin puede llamar constructivo, para Europa no es más que su intentó de anexar regiones que pertenecen a Ucrania.

Probablemente nos veamos muy pronto—, dijo Trump con una sonrisa.

Putin, veloz, replicó: “La próxima vez en Moscú”.

¡Qué interesante! Me van a criticar un poco, pero creo que es posible.

A las 16.13, hora de Alaska, Trump abordó el Air Force One para regresar a Washington.

image

Pocos minutos después, Putin volaba rumbo a Moscú.

La Cumbre de Alaska había concluido.

