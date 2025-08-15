viernes 15 de agosto 2025

Fotos

Cumbre Trump-Putin: Las mejores fotos del encuentro en Alaska

Las imágenes de la recepción a Vladimir Putin en Alaska mostraron un clima distendido, entre mandatarios que venían con amenazas y respuestas duras en los últimos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este 15 de agosto de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se reunieron en un encuentro bilateral en la ciudad de Anchorage, Alaska, en la Joint Base Elmendorf-Richardson.

un dia antes de la cumbre trump-putin, milei se comunico con zelensky
Apoyo

Un día antes de la cumbre Trump-Putin, Milei se comunicó con Zelensky
¡historico! donald trump recibio a vladimir putin en alaska
Cumbre

¡Histórico! Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska

Se trató de la primera reunión presencial entre ambos mandatarios desde 2019, convocada bajo el lema “Pursuing Peace”, con el objetivo central de poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.

La cumbre, que se está desarrollando en este mismo momento, incluye conversaciones formales con la presencia de altos funcionarios de ambos gobiernos, así como sesiones privadas para tratar cuestiones estratégicas.

En esta nota se presentan las imágenes más representativas de la cumbre, capturando momentos clave que reflejan tanto la formalidad del protocolo como los gestos que acompañaron este acontecimiento de relevancia histórica.

image
image
image
image
image
image

