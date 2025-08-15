Cumbre Trump-Putin: Las mejores fotos del encuentro en Alaska

Este 15 de agosto de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se reunieron en un encuentro bilateral en la ciudad de Anchorage, Alaska, en la Joint Base Elmendorf-Richardson.

Se trató de la primera reunión presencial entre ambos mandatarios desde 2019, convocada bajo el lema “ Pursuing Peace ”, con el objetivo central de poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022 .

La cumbre, que se está desarrollando en este mismo momento, incluye conversaciones formales con la presencia de altos funcionarios de ambos gobiernos, así como sesiones privadas para tratar cuestiones estratégicas.

En esta nota se presentan las imágenes más representativas de la cumbre, capturando momentos clave que reflejan tanto la formalidad del protocolo como los gestos que acompañaron este acontecimiento de relevancia histórica.

image

image

image

image

image