Brasil

Un influencer y su novio fueron detenidos y los acusan de explotación infantil

El caso explotó cuando un youtuber diera a conocer la participación del influencer en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un reconocido influencer brasileño fue detenido junto a su marido en las últimas horas. Hytalo Santos e Israel Nata Vicente, fueron acusados de de explotación infantil. El arresto ocurrió este viernes en una casa en Carapicuíba, en el Gran San Pablo, Brasil.

El escándalo salió a la luz luego de que el youtuber Felca denunciara casos de “adultización” de niños y adolescentes, en un video difundido el miércoles 6 de agosto. Este influencer, que cuenta con más de 4 millones de suscriptores en YouTube, mencionó la participación de Hytalo en la creación de este tipo de contenido.

Sin embargo, la Justicia investigaba a la pareja desde el 2024, cuando los vecinos del condominio donde vivían denunciaron que veían que en la casa había adolescentes que estaban en topless y participaban en fiestas con alcohol.

Sean Abib, abogado de Hytalo y de su marido, afirmó que solicitará un hábeas corpus para liberar al influencer lo antes posible. “Reafirmamos la inocencia de Hytalo Santos, que siempre se puso a disposición de las autoridades. La defensa está siguiendo el caso de forma atenta y responsable, confiando en el debido proceso legal y en la sensatez del Poder Judicial”, expresó.

Este jueves 14 de agosto, efectivos policiales irrumpieron en la casa de la pareja con una orden de allanamiento. El domicilio estaba cerrado y no había nadie dentro, pero entraron igual porque tenían permiso para derribar las puertas por la fuerza. Durante el procedimiento se incautó una computadora, ocho teléfonos celulares y un vehículo de lujo.

Las órdenes de detención fueron emitidas por el juez Antônio Rudimacy Firmino de Sousa del Tribunal de la Comarca de Bayeux Nº2. El magistrado afirmó que “hay fuertes indicios” de tráfico de personas, explotación sexual y trabajo infantil artístico irregular, en la creación de videos con difusión en redes sociales, entre otros delitos.

A su vez, explicó que la prisión preventiva tiene como objetivo “impedir nuevos actos de destrucción u ocultación de pruebas, así como evitar la intimidación de testigos”. Firmino de Sousa dijo que los acusados “ya han destruido elementos de prueba; ya han eliminado todo lo que se incautaría; y ya han perturbado la investigación”, desde que supieron que estaban siendo investigados.

“Los representados han adoptado conductas reiteradas para dificultar el esclarecimiento de la verdad, valiéndose de prácticas ilícitas como el intento de destrucción de documentos y dispositivos electrónicos, vaciando apresuradamente la residencia, ocultando valores y vehículos utilizados”, agregó.

Antes de la detención, la Justicia ordenó la suspensión inmediata de todos los usuarios de Hytalo en las redes sociales, la prohibición del contacto con los menores involucrados en las investigaciones y la desmonetización inmediata de los populares videos del influencer que circulan en línea.

La investigación es llevada adelante por el Ministerio Público de Paraíba y el Ministerio Público del Trabajo. Ambos están acusados de tráfico de personas, explotación y exposición de menores en contenidos producidos para las redes sociales, y lavado de dinero.

