sábado 16 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto bélico

Tras la cumbre entre Trump y Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

El ejército de Moscú no dejó de atacar al vecino país pese a los diálogos en marcha. Las regiones impactadas fueron Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk

Por Redacción Tiempo de San Juan
Equipos de rescate trabajan en un edificio en Donetsk tras un nuevo ataque ruso.

Equipos de rescate trabajan en un edificio en Donetsk tras un nuevo ataque ruso.

El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, informó Kiev, luego de que se celebrara en Alaska la reunión entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Lee además
inundaciones en india y pakistan: la cifra de fallecidos aumenta a 280
Terrible

Inundaciones en India y Pakistan: la cifra de fallecidos aumenta a 280
cumbre trump-putin: no hubo acuerdo sobre el cese del fuego en ucrania
Encuentro

Cumbre Trump-Putin: No hubo acuerdo sobre el cese del fuego en Ucrania

La fuerza aérea ucraniana, en un comunicado publicado en Telegram, afirmó que derribó 61 de esos drones, entre los que había aparatos de tipo “Shahed” (de diseño iraní) y dispositivos señuelo.

Las regiones impactadas fueron Sumi (nordeste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó la misma fuente.

En el frente, las fuerzas ucranianas, menos numerosas y peor equipadas, llevan meses a la defensiva frente a las tropas rusas, que ganan terreno poco a poco.

El ejército ruso afirmó este sábado haber conquistado la localidad ucraniana de Kolodiazi, en el norte de la región de Donetsk, así como la de Voroné, en la región de Dnipropetrovsk, recientemente alcanzada por las fuerzas del Kremlin.

De momento, Kiev y los analistas militares ucranianos del sitio web Deepstate, cercano al ejército, no han confirmado estos avances.

Estos ataques tuvieron lugar luego de que se llevara a cabo en Alaska el esperado encuentro entre Putin y Trump para intentar poner fin a la guerra, pero que de momento no resultó en ninguna tregua.

El mandatario estadounidense indicó que quiere organizar rápidamente una cumbre tripartita con Putin y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para lograr un alto al fuego.

La guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y causó decenas de miles de muertos.

Los líderes europeos advirtieron que Rusia “no puede vetar” el ingreso de Ucrania en la UE y la OTAN

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa; y otros seis líderes europeos, expresaron en una declaración conjunta su disposición a participar en una cumbre trilateral con el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. Y advirtieron que Rusia “no puede vetar” el ingreso de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN.

En palabras de los líderes: “Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelensky, con quien se reunirá próximamente. También estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelensky para celebrar una cumbre trilateral con el apoyo de Europa”.

Entre los firmantes de la declaración figuran el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb y el primer ministro polaco Donald Tusk.

La reunión sostenida entre Trump y Putin este viernes en Alaska concluyó sin acuerdo sobre un cese de hostilidades en Ucrania. Ambos líderes resaltaron su buena relación, y Trump describió el encuentro como “extremadamente productivo”.

Tras esa reunión, Trump mantuvo una conversación telefónica el sábado por la mañana con Zelensky y líderes europeos, entre ellos Von der Leyen, para informarles sobre lo tratado con Putin.

La declaración de los europeos señala: “Los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump por detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera”.

Añaden que “Ucrania debe contar con garantías de seguridad inquebrantables para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Acogemos con satisfacción la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad“.

La Coalición de los Dispuestos, formada por 31 países que prometieron aumentar el apoyo a Ucrania, “está preparada para desempeñar un papel activo”, y señala además que “no deben imponerse limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN”.

FUENTE: Infobae

Seguí leyendo

Warren Buffett volvió a sorprender a Wall Street al apostar a una empresa en caída libre

Cumbre Trump-Putin: Las mejores fotos del encuentro en Alaska

Promesa cubana de boxeo huyó a EEUU, y terminó preso en la nueva Alcatraz

¡Histórico! Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska

Un hombre murió tras ser atacado por un cocodrilo: sus cuatro hijos vieron todo

España, en alerta por incontrolables incendios: ya son tres los muertos y Pedro Sánchez pide ayuda a Bruselas

WhatsApp sufrió una nueva interrupción a nivel mundial

Preocupación y alarma en Estados Unidos por la aparición de conejos con tentáculos en la cabeza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
inundaciones en india y pakistan: la cifra de fallecidos aumenta a 280
Terrible

Inundaciones en India y Pakistan: la cifra de fallecidos aumenta a 280

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Milagros Basto
Femicidio

Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño
En bicicleta

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Te Puede Interesar

La Gloria es campeón del Futsal Sanjuanino. 
Pasión

El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

Por Antonella Letizia
Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Nicolás Tivani volvió a representar de la mejor manera al ciclismo sanjuanino.
Gran embajador

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre
Una guía

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre

El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 
Voz autorizada

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista