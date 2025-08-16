sábado 16 de agosto 2025

Terrible

Inundaciones en India y Pakistan: la cifra de fallecidos aumenta a 280

Además, hay docenas de desaparecidos en todo el territorio. Las lluvias obligaron a evacuar a 1.600 personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las precipitaciones extremas que azotan regiones montañosas de India y Pakistán dejaron un saldo de al menos 280 muertos y decenas de desaparecidos, mientras los equipos de rescate trabajan para asistir a los afectados. Hasta el momento, unas 1.600 personas fueron evacuadas en dos distritos montañosos de ambos países, según informaron las autoridades este viernes.

En Pakistán, un helicóptero que transportaba ayuda humanitaria a Bajaur, región noroeste afectada por las inundaciones, se estrelló debido al mal tiempo, provocando la muerte de las cinco personas a bordo, incluidos dos pilotos.

En India, las lluvias obligaron a suspender una peregrinación anual hindú y a evacuar a miles de fieles. Las precipitaciones repentinas, conocidas como aguaceros, se han vuelto más frecuentes en el Himalaya y el norte de Pakistán, provocando inundaciones y deslizamientos que afectan a miles de residentes.

Expertos advierten que estos fenómenos extremos se han intensificado en los últimos años, en parte por el cambio climático, y que el desarrollo urbano desordenado en zonas montañosas aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

image

Búsqueda de desaparecidos en Cachemira

En la remota aldea de Chositi, distrito de Kishtwar, los rescatistas continúan buscando a los desaparecidos tras las inundaciones de la víspera, que dejaron al menos 60 muertos y unos 80 desaparecidos. El operativo se interrumpió durante la noche, pero el jueves se logró rescatar a más de 300 personas de corrientes y deslaves.

Harvinder Singh, residente de la zona, colaboró en las labores de rescate y recuperó 33 cuerpos del barro. Hospitales locales atendieron a 50 heridos graves, muchos trasladados desde arroyos llenos de escombros.

Chositi es el último pueblo accesible en vehículo en la ruta de la peregrinación hindú hacia un santuario a 3.000 metros de altitud, que iba a celebrarse hasta el 5 de septiembre. Ante la magnitud del desastre, las autoridades confirmaron la suspensión de la peregrinación.

Los principales líderes de India y Pakistán enviaron condolencias a las familias y aseguraron asistencia a los damnificados mientras continúan las labores de rescate.

Fuente: Ámbito Financiero

