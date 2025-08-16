En Chile apuestan a decisivas obras en el camino a San Juan por Agua Negra: cuándo se harán

Ya se sabe que el túnel por Agua Negra sigue sin poder resucitar, luego de que quedara freezado hace años, durante las gestiones de Macri y Piñera. No obstante, la conectividad sigue siendo bandera a uno y otro lado de la cordillera y los chilenos se han puesto las pilas con la meta de mejorar el camino existente, el Paso de Agua Negra , que este año tuvo récord de tránsito. El envión político es tanto nacional como regional, en tandem para poder asfaltar una buena parte de la Ruta 41 que es la que une a Coquimbo con San Juan . Es tanto el ímpetu en Chile que ya se hizo el pre-cuerdo para poder iniciar la obra cuanto antes.

Los más recientes avances se dieron a fines de julio cuando se dio una reunión entre la ministra de Obras nacional de Chile, Jessica López, el gobernador de Coquimbo Cristóbal Juliá y consejeros coquimbanos, quienes viajaron a Santiago de Chile esperanzados en conseguir algún compromiso de la funcionaria de Gabriel Boric . Lo consiguieron con creces.

La ministra López mostró todo un posicionamiento sobre el Paso de Agua Negra: "esta es una de las rutas transversales importantes que hay en nuestro país (...), así que es nuestra responsabilidad es que sea un camino con estándares internacionales, y por lo tanto necesitamos un plan de obras para lograr eso".

La funcionaria agregó que "hay tramos que todavía no están pavimentados y otros que tienen que mejorarse, pero debemos asegurar que vamos a incorporar en nuestra cartera de Vialidad todo lo que tiene que ver con los proyectos para alcanzar el estándar internacional".

Es la más fuerte definición política que se ha escuchado hasta ahora desde la gestión de Boric sobre el paso binacional que tanto peso tiene para San Juan.

Para el gobernador Juliá, según dijo a TIEMPO DE SAN JUAN, estas mejoras están "cerca de concretarse". Dijo que "efectivamente, estamos cerrando un convenio con Obras Públicas para avanzar en la pavimentación que va desde el embalse La Laguna y hasta el límite con Argentina. Mi gestión va bien de momento". Explicó que "los fondos los tenemos, lo que no tenemos es el convenio con el Ministerio de Obras Públicas para que ellos realicen las obras. Pero estamos pronto a concretar, ya estamos avanzados". Incluso, para el par de Marcelo Orrego del otro lado de la cordillera hay muchas chances de que esta pavimentación pueda estar encaminada para la temporada 2026-27 que arranca a fines del año próximo.

image

La movida política arrancó en Coquimbo luego de la reunión que se dio en San Juan en abril, en el marco del XXVIII Comité de Integración Paso de Agua Negra, ámbito de discusión que se reactivó luego de 7 años inactivo. Allí charlaron de potenciar la integración y hasta de rever la factibilidad del postergado túnel.

En este marco, en junio, el Consejo Regional de Coquimbo acordó ponerse a disposición para trabajar en un convenio de programación para pavimentar los distintos tramos de la Ruta 41 en la cordillera, que suman 44 por concretar. Para esta meta se habló de usar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la etapa de estudios y diseños.

También en esa instancia se conoció un dato interesante y es que los chilenos tienen abiertos dos estudios "de pre-inversión" vinculados a la integración con San Juan. Según la información difundida por la Dirección Regional de Vialidad, uno es el "Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41-CH", por una longitud aproximada de 14,5 km entre el embalse La Laguna y la Quebrada Infiernillo por un monto de $1.588 millones. El segundo es el "Estudio de Prefactibilidad" del proyecto denominado "Conectividad Integral Coquimbo – San Juan" con el que se busca una alternativa económicamente sostenible para el actual proyecto del Túnel Agua Negra, con un monto de inversión $1.547 millones.

La reunión entre los coquimbanos y la ministra nacional abrió una gran expectativa sobre el avance de inversiones en el camino que conecta a chilenos y sanjuaninos sobre todo en los veranos cuando se da mayor flujo de tránsito. Al salir de este encuentro, Juliá destacó sobre los asfaltos que "sabemos que es una obra costosa, pero también es sumamente necesario para el desarrollo de la Región de Coquimbo". El gobernador, en declaraciones a la prensa chilena, habló de que pavimentar desde el embalse La Laguna hasta el portal limítrofe con Argentina costaría unos US$330 millones, pero fuentes calificadas dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN que el costo estimado por Nación es menor.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 19.29.21 (1)

Por su parte, el consejero Pedro Valencia, presidente de la comisión de Relaciones internacionales del Consejo Regional de Coquimbo, destacó el hecho de que la ministra señalara el Paso Agua Negra como una "ruta transversal". Y que "además ha confirmado que sea de nivel internacional, eso nos deja contentos, vamos a avanzar en 14 kilómetros y solo van a quedar 30 hasta la frontera. Este tramo ya está en etapa de diseño y pronto podríamos estar en obras de pavimentación".

También el consejero Francisco Corral se refirió a esta noticia diciendo que "se logró concretar el convenio de programación para la pavimentación del Paso Agua Negra", entre otros temas. Y señaló que "hay bastante conformidad respecto a todo lo logrado en esta reunión".

Potenciando el camino binacional

La pavimentación de los distintos tramos de la Ruta 41 en plena cordillera ayuda a la meta de que el Paso Agua Negra se encuentre habilitado durante todo el año y que se intensifique la conectividad con Argentina, en particular con la provincia de San Juan.

Los chilenos vienen mostrando interés en desarrollar esta vía con inversiones concretas. Este año cerró el 23 de mayo, coronando una etapa exitosa.

Durante la temporada 2024-2025, más de 64 mil personas cruzaron desde Argentina a través del paso internacional de Agua Negra.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 19.29.21 (2)

En ocasión del cierre de temporada, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, el delegado presidencial en Coquimbo, Galo Luna, remarcó que "además del aumento en el flujo de visitantes, la temporada destacó por significativos avances en infraestructura y conectividad. Por primera vez se habilitó un punto de posada para helicópteros, una medida clave para fortalecer la seguridad y permitir respuestas rápidas ante emergencias en alta cordillera. También se implementaron mejoras sustanciales en el acceso a internet, facilitando la comunicación entre los servicios fronterizos y los visitantes, lo que permitió agilizar los trámites migratorios y mejorar la experiencia de tránsito".

WhatsApp Image 2025-08-15 at 19.29.21

Por otro lado, recordó que este año “pudimos introducir la primera carga comercial en la historia de este paso que logramos mantener abierto por un tiempo récord. Nunca se había logrado abrir por tanto tiempo y esto se debe gracias al gran trabajo que ha hecho Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y también a la infraestructura que hemos invertido como Ministerio del Interior junto también con el Gobierno regional para tener un paso más moderno, más amigable con mejores condiciones y vamos a seguir trabajando en esa senda, porque tenemos la convicción de que este es un paso importante para la región que nos permite integración, pero también para nuestras relaciones con los hermanos a provincia de San Juan”.

Finalmente, dijo que "tenemos altas expectativas para la siguiente temporada, por lo que seguiremos avanzando con la integración junto al Gobierno de San Juan, y por supuesto, preocupados del positivo impacto económico para el comercio y el turismo local con el paso de visitantes argentinos".