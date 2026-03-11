Milei sumó en Chile otra foto con Corina Machado

El presidente Javier Milei y María Corina Machado , líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, se encontraron este miércoles en Chile y se abrazaron durante la ceremonia de investidura del mandatario chileno José Antonio Kast. Ambos comparten ideas y un gran vínculo personal.

Nuevo escenario José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

El encuentro quedó registrado por uno de los presentes en la ceremonia de asunción que se desarrolló en la ciudad de Valparaiso y fue divulgado en redes sociales. “ Tremenda foto de Javier Milei y María Corina Machado. En esta imagen se respira libertad” , expresaron los libertarios en X.

image

La referente venezolana apoya a cada presidente latinoamericano con el que tiene sintonía ideológica y el afecto con el mandatario argentino es recíproco. En diciembre del año pasado, Milei viajó a Oslo, Noruega, para presenciar la entrega del Premio Nobel a la referente antichavista.

Sin embargo, ese encuentro no se concretó en esa ocasión debido a que la dirigente venezolana no pudo asistir presencialmente por razones de seguridad, lo que llevó al economista a adelantar su regreso a Buenos Aires.

Además de Machado, Milei saludó a Kast y a su esposa, María Pía Adriasola. También se fotografió sonriendo y levantando los pulgares junto a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y su mujer.