Milei sumó en Chile otra foto con Corina Machado

El presidente Javier Milei y María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, se encontraron este miércoles en Chile y se abrazaron durante la ceremonia de investidura del mandatario chileno José Antonio Kast. Ambos comparten ideas y un gran vínculo personal.
El encuentro quedó registrado por uno de los presentes en la ceremonia de asunción que se desarrolló en la ciudad de Valparaiso y fue divulgado en redes sociales. “Tremenda foto de Javier Milei y María Corina Machado. En esta imagen se respira libertad”, expresaron los libertarios en X.
La referente venezolana apoya a cada presidente latinoamericano con el que tiene sintonía ideológica y el afecto con el mandatario argentino es recíproco. En diciembre del año pasado, Milei viajó a Oslo, Noruega, para presenciar la entrega del Premio Nobel a la referente antichavista.
Sin embargo, ese encuentro no se concretó en esa ocasión debido a que la dirigente venezolana no pudo asistir presencialmente por razones de seguridad, lo que llevó al economista a adelantar su regreso a Buenos Aires.
Además de Machado, Milei saludó a Kast y a su esposa, María Pía Adriasola. También se fotografió sonriendo y levantando los pulgares junto a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y su mujer.