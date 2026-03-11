Karina Milei desafió a la AFA: "Nada que arreglar"

En una inusual reacción a través de sus redes sociales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cruzó de forma tajante al abogado de la AFA, Gregorio Dalbón , tras las acusaciones de este último sobre una supuesta maniobra política contra la entidad madre del fútbol argentino.

La respuesta de la funcionaria surgió luego de que Dalbón afirmara que la causa judicial por presunta evasión en la AFA es "absolutamente política" y sugiriera que el conflicto terminaría resolviéndose mediante un acuerdo con la propia Karina Milei.

Ante estas declaraciones, la hermana del Presidente fue categórica: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”. Este posteo fue respaldado de inmediato por el presidente Javier Milei, quien lo calificó como "Palabras de El Jefe".

La acusación de la AFA

El conflicto escaló luego de que Dalbón asegurara que existe un interés por parte del asesor presidencial, Santiago Caputo, de "quedarse" con la AFA. Según el letrado, la embestida judicial contra el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, responde a una estrategia del Estado para intervenir en la institución.

Respaldo institucional

A las palabras de la secretaria general se sumó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien enfatizó que el Gobierno nacional respeta estrictamente la independencia judicial y la división de poderes.

"El debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional", expresó Mahiques, añadiendo que el Poder Ejecutivo tiene prohibido por ley intervenir en causas judiciales. Asimismo, confirmó que el Gobierno seguirá poniendo toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones.

La situación judicial de la AFA

El trasfondo de este enfrentamiento es una investigación abierta por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. La causa investiga la presunta retención indebida de aportes (Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales) calculada en al menos 19.000 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.