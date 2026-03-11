miércoles 11 de marzo 2026

Conflicto

Karina Milei desafió a la AFA: "Nada que arreglar"

La hermana del presidente le contestó a Pablo Toviggino, el hombre de confianza del Chiqui Tapia en la AFA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una inusual reacción a través de sus redes sociales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cruzó de forma tajante al abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, tras las acusaciones de este último sobre una supuesta maniobra política contra la entidad madre del fútbol argentino.

Lee además
$libra: encuentran borradores de un acuerdo confidencial entre javier milei y hayden davis
Criptoestafa

$Libra: encuentran borradores de un "acuerdo confidencial" entre Javier Milei y Hayden Davis
caso libra: ferraro revelo las nuevas pruebas que comprometen a milei
Estafa

Caso Libra: Ferraro reveló las nuevas pruebas que comprometen a Milei

El cruce en redes sociales

La respuesta de la funcionaria surgió luego de que Dalbón afirmara que la causa judicial por presunta evasión en la AFA es "absolutamente política" y sugiriera que el conflicto terminaría resolviéndose mediante un acuerdo con la propia Karina Milei.

Ante estas declaraciones, la hermana del Presidente fue categórica: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”. Este posteo fue respaldado de inmediato por el presidente Javier Milei, quien lo calificó como "Palabras de El Jefe".

image

La acusación de la AFA

El conflicto escaló luego de que Dalbón asegurara que existe un interés por parte del asesor presidencial, Santiago Caputo, de "quedarse" con la AFA. Según el letrado, la embestida judicial contra el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, responde a una estrategia del Estado para intervenir en la institución.

Respaldo institucional

A las palabras de la secretaria general se sumó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien enfatizó que el Gobierno nacional respeta estrictamente la independencia judicial y la división de poderes.

image

"El debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional", expresó Mahiques, añadiendo que el Poder Ejecutivo tiene prohibido por ley intervenir en causas judiciales. Asimismo, confirmó que el Gobierno seguirá poniendo toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones.

La situación judicial de la AFA

El trasfondo de este enfrentamiento es una investigación abierta por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. La causa investiga la presunta retención indebida de aportes (Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales) calculada en al menos 19.000 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Temas
LO QUE SE LEE AHORA
El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

Por Redacción Tiempo de San Juan

