miércoles 11 de marzo 2026

Los sueldos de los senadores vuelven a aumentar: en mayo pasarán a ganar 11.000.000 de pesos

Es una suba escalonada del 12,5%, atada a los incrementos del gremio de los legislativos. Por una resolución, los que quieran podrán rechazar el aumento o donarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con el cierre de la paritaria del personal legislativo - a la que están atados- las dietas de los senadores de la Cámara Alta se elevará a más de $ 11 millones en bruto.

Las autoridades de la Cámara recuerdan que al igual que ocurrió con el último aumento, cada legislador puede decidir si renuncia a percibirla o la dona. En la última ocasión renunciaron todos menos el bloque de Unión por la Patria.

Los gremios legislativos acordaron este miércoles una suba escalonada de: 2% retroactivo a diciembre de 2025; 2,5% de enero; 2,2% por febrero; 2% en marzo y un 1,7 % a partir de abril y 1,5 % en mayo. Se trata de una suba acumulado del 12,5 %.

La dieta de un senador equivale a 2.500 módulos, más 1000 módulos de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.

Hasta ahora el módulo tenía un valor de $2554,85 por lo cual los senadores venían percibiendo $ 10,2 millones en bruto que, tras los descuentos por aportes e impuesto a las ganancias, queda en $8,1 millones.

Pero los senadores que no aceptaron los incrementos de fines de mediados del año pasado quedaron con un sueldo menor que ronda los $ 9 millones en bruto.

El acuerdo fue firmado por los secretarios Administrativo y Parlamentario del Senado, Alejandro Fitzgerald y Agustín Giustiniani, y de Diputados, Laura Oriolo y Adrián Pagán. Por los gremios firmaron Norberto Di Próspero, Felipe Sanz y Elena Ferreyra por la Asociación del Personal Legislativo (APL), Claudio Britos por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Martín Roig por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En su segundo artículo la resolución señala que La resolución incluye un segundo artículo que indica que “en virtud de la responsabilidad política”, se comprometen a otorgar el aumento “en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias”.

FUENTE: Clarín

