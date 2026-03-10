martes 10 de marzo 2026

Visita

Milei viajará a Chile a la asunción de José Antonio Kast

El presidente Javier Milei cruzará la cordillera para sellar la alianza con el nuevo gobierno chileno.

Por Agencia NA
image

Tras su participación en el “Argentina Week” en Estados Unidos, el presidente Javier Milei tiene agenda ocupada para este miércoles: dará el presente en la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. Será una ocasión en la que el jefe de Estado aprovechará su sintonía ideológica con el dirigente transandino para sellar una alianza en términos políticos y económicos.

De acuerdo a la disposición que confirmó el Gobierno, a las 12 el Presidente estará en la ceremonia de transmisión de mando del Estado chileno en manos de Kast que se realizará en el Congreso de la ciudad de Valparaíso.

Tras el mandato de Gabriel Boric, del Frente Amplio, y quien tuvo tensos cruces con el libertario, la página se da vuelta y entre los presidentes de los dos países habrá sintonía total. Algo que se verá reflejado este miércoles con la posibilidad de que ambos comiencen a elaborar una agenda consensuada en el libre comercio y en políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.

Una vez que ganó la elección presidencial, Kast pisó la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Estado y su hermana, Karina Milei. Los tres volverán a verse las caras este miércoles. Aunque por poco tiempo: a las 15 parte el vuelo especial de Milei, quien a las 17 arribará a la ciudad de Buenos Aires.

Descartada la opción de asistir a Expoagro por incompatibilidad de hoja de ruta, el economista viajará a España el sábado 14 de marzo para participar del Foro Económico de Madrid.

A través de su cuenta de X, el libertario el libertario confirmó esta semana su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión y la batalla cultural. Pero también la inteligencia artificial.

