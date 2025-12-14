Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de un avance regional "en favor de la libertad"

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.

El presidente Javier Milei felicitó públicamente este domingo a José Antonio Kast luego de que se confirmara su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile frente a la candidata oficialista Jeannette Jara. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino manifestó su entusiasmo por el resultado electoral y definió al dirigente chileno como un amigo personal.

Desde su cuenta de X, Milei aseguró que la victoria de Kast representa un nuevo avance en la región en defensa de valores como la libertad individual, la vida y la propiedad privada. En ese marco, expresó su expectativa de trabajar de manera conjunta para impulsar un cambio de rumbo en América Latina y dejar atrás lo que calificó como el “socialismo del Siglo XXI”.

El mensaje presidencial llegó tras una jornada electoral marcada por una alta participación, en la que más de 15,7 millones de chilenos estuvieron habilitados para votar bajo el sistema de sufragio obligatorio, con la fiscalización del Servicio Electoral (Servel) y un amplio operativo de seguridad.

Las felicitaciones desde el Gobierno argentino no se limitaron a Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también celebró el resultado y destacó que el electorado chileno optó por un proyecto centrado en el orden, la seguridad y la defensa de la propiedad privada. En un mensaje dirigido a Kast, le deseó éxito en la nueva etapa y remarcó su rechazo al comunismo en la región.

En el mismo sentido se expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien subrayó que el triunfo del dirigente republicano consolida una agenda basada en la libertad económica y el respeto a la propiedad, y cerró su mensaje con una bendición al pueblo chileno.

A nivel institucional, la Cancillería argentina difundió un comunicado oficial en el que felicitó al presidente electo y manifestó la voluntad de fortalecer la relación bilateral. En el texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su intención de cooperar con el próximo gobierno chileno en áreas clave como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el comercio, las inversiones y sectores estratégicos de la economía, con el objetivo de promover el crecimiento y la prosperidad de ambos países.

Además, el documento remarcó el compromiso de Argentina con la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, y sostuvo que un mayor acercamiento entre Buenos Aires y Santiago podría convertirse en un referente regional desde el Cono Sur.

Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

El triunfo de Kast marca un giro político en Chile y abre una etapa de liderazgo conservador tras años de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha. Con 59 años, el abogado llega a la presidencia al frente del Partido Republicano, una fuerza que debuta en el poder a nivel nacional.

Durante la campaña, el mandatario electo propuso un “gobierno de emergencia” enfocado en la seguridad, el control de la migración irregular y la reactivación económica. Entre sus anuncios más resonantes se incluyeron el refuerzo de las fuerzas policiales y militares y medidas estrictas en las fronteras, especialmente en el norte del país.

Kast nació en Santiago en enero de 1966, es el menor de diez hermanos y proviene de una familia de ascendencia alemana. Se formó como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y comenzó su carrera política en el movimiento gremialista, donde fue discípulo de Jaime Guzmán. Militó durante casi veinte años en la UDI, partido que abandonó antes de fundar el Partido Republicano en 2019.

Casado con la abogada Pía Adriasola y padre de nueve hijos, Kast es miembro del movimiento católico de Schoenstatt y sostiene posiciones firmes en temas de valores, como su oposición al aborto y su defensa de la familia tradicional. En su trayectoria legislativa fue diputado durante cuatro mandatos consecutivos y protagonizó tres intentos presidenciales, logrando finalmente la victoria en su tercer desafío electoral.

En el plano internacional, mantuvo vínculos con referentes conservadores de Europa y América y participó en foros como la CPAC en Estados Unidos. Al cerrar su campaña, resumió su recorrido político con una frase que anticipó el desenlace: “La tercera es la vencida”.