Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, a quién recibió con un fuerte abrazo

Además, del presidente Javier Milei y su par chileno José Kast, también participaron de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno

Javier Milei recibió en el mediodía de este martes en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast , la cual prevé configurar un giro concreto en materia de política exterior entre Argentina y su país vecino, ya que ambos líderes tienen una relación estrecha y un alineamiento ideológico que el mandatario saliente, Gabriel Boric.

En la Casa Rosada buscaban que el encuentro sirva para iniciar los lazos diplomáticos entre Milei y Kast en calidad de su futuro vínculo como jefes de Estado. El argentino considera que el chileno será su principal aliado en la región, con una agenda programática en torno a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

El mandatario electo pidió distancia con la prensa en las rejas de la Casa Rosada para saludar a los ciudadanos que se acercaron para saludarlo tras los comicios de este domingo. En los videos que se vieron en el lugar, se observó que firmó autógrafos y se sacó fotos con los ciudadanos tanto argentinos como chilenos que estaban allí.

Tras la cumbre, desde presidencia destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común”. Además, el propio Milei confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el próximo 11 de marzo.

En la cumbre, según trascendió, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo en conjunto que se desarrollará cuando Kast asuma la presidencia en Chile. Además, señalaron que la prioridad estará en la seguridad regional y fronteriza, como así también la lucha contra el crimen organizado transnacional.

En tanto, en materia económica se buscará la promoción del comercio y las inversiones, como así también la cooperación en sectores clave de la economía. En ese sentido, comenzó un trabajo entre los equipos de cada uno de los presidentes para poner en función los mecanismos de la agenda bilateral.

Así, de acuerdo a lo difundido tras la cumbre, en línea con las ideas que pregona el propio Milei, los principios que guiarán esta estaba de relacionamiento bilateral serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada”.

“Con el presidente Javier Milei nos hemos conocido hace años. Eso va forjando una relación. Tenemos que partir con toda la fuerza teniendo la mayor cantidad de los vínculos. Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y la pobreza extrema. También cómo han combatido el crimen organizado”, dijo Kast a medios de su país antes de que partiera su vuelo de Latam, que llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.15 horas.

Por el lado del gobierno argentino, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

No se informó si en el encuentro estarán el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Este no es un dato menor, ya que en la prensa chilena advierten que el viaje podría tener un objetivo adicional: persuadir a Daza (nació en Argentina, pero sus padres son de Chile), una de las figuras más cercanas a “Toto” Caputo para que se sume al futuro gabinete de Kast o que asesore periféricamente.

Se habla específicamente del Ministerio de Hacienda, quien sonó antes para ese cargo es Jorge Quiroz, que trabaja desde mitad de año diseñando el programa económico del flamante presidente electo. Aun así, este mismo martes el ministro Caputo reconoció que existe la posibilidad de que Daza se vaya de la gestión. “Seguramente ya se lo ofreció”, dijo a La Casa Streaming.

Antes de partir de Santiago, Kast afirmó: “Nos vamos a reunir con él, no porque queramos plantearle algo en concreto, sino para conversar cómo ha sido la recuperación económica argentina, él es muy amigo del ministro Caputo y de otras altas autoridades argentinas. Queremos buscar un abanico de conversaciones tanto en el emprendimiento, en la industrialización. Recuerden que Argentina hoy está con un proceso muy rápido de encontrar distintos tipos de minerales y eso va a tener que tener una salida y esperamos que sea por Chile”.

El viaje de Kast a Buenos Aires, que se gestó durante la semana pasada, contará con la presencia de figuras clave de la política y el empresariado chileno. Además de Cristián Valenzuela y Jorge Quiroz, lo acompañarán Susana Jiménez y Rosario Navarro, quienes representarán a instituciones empresariales. También formarán parte de la delegación Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco (Grupo Luksic), y Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp del grupo Matte.

Antes de subir al avión, Kast dijo a los medios que el objetivo del viaje es “reunirnos tanto con autoridades de gobierno como también personas del sector empresarial y ver temas de seguridad, porque el tema de la migración es algo que nos afecta a todos”. Como nosotros queremos ir paso a paso cerrando la frontera norte, también tenemos que conversar cuáles van a ser los efectos de esa situación para nuestros vecinos argentinos.

FUENTE: Infobae