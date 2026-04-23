Javier Milei recibió en Casa Rosada el empresario Peter Thiel

El presidente de la Nación , Javier Milei , recibió en Casa Rosada al empresario estadounidense vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación , Peter Thiel , para dialogar sobre posibles inversiones .

Voz presidencial Javier Milei celebró la decisión de la Cámara del Trabajo: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país"

Histórico El gobierno de Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el encuentro con el reconocido ejecutivo de Silicon Valley se produjo este jueves a las 14hs con la presencia del canciller Pablo Quirno. Y duró casi una hora. Si bien se mencionó la posibilidad de que se puedan plasmar acuerdos comerciales con el magnate, el oficialismo se encargó de no brindar detalles. Ni siquiera el jefe de Estado se encargó de relatar lo acontencido en el cara a cara a través de X, como suele suceder.

Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

De PayPal a Facebook: el origen de su poder

Thiel es conocido por ser cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo posicionó como uno de los principales capitalistas de riesgo del mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.

Este perfil lo ubica en un lugar clave entre la tecnología, la inteligencia y la política global, ya que sus herramientas son utilizadas para el procesamiento de grandes volúmenes de información estratégica.

Una figura clave en la política internacional

Thiel no solo es empresario: también tiene un fuerte posicionamiento político. Es conocido por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump en Estados Unidos.

Su pensamiento combina defensa del libre mercado, crítica a las instituciones tradicionales y una visión donde la tecnología cumple un rol central en el futuro de las sociedades.

La presencia de Thiel en Argentina no es casual. Según trascendió, analiza oportunidades de inversión en tecnología y observa de cerca el rumbo económico del país bajo el gobierno de Milei.

Además, su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.