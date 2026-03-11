El gobierno defendió a Adorni, tras haber subido a su esposa al avión presidencial

La difusión de una imagen de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Nueva York junto con la comitiva presidencial alteró los ánimos en el Gobierno y obligó al oficialismo a cerrar filas y defender al ministro coordinador.

Filosa El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos

Aclaración Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

En medio de versiones sobre la incomodidad de funcionarios por la actitud de Adorni, quien tuvo que explicar por qué viajó a Estados Unidos junto a su esposa, en la Casa Rosada señalaron que “bancan” al jefe de Gabinete . Y que no vieron la necesidad en estas horas de, que exista una defensa en redes sociales.

De hecho, ningún integrante de la administración Javier Milei utilizó sus redes para hablar del viaje de la esposa del jefe de Gabinete. “¿Viste a Martín Menem tuiteando algo?”, se preguntaron desde los despachos de Balcarce 50.

En esa línea descartaron que renuncie (“una idiotez”) y que el tema no puede ser un escándalo. El entorno presidencial califica lo que pasó como “un no tema”. De todos modos, hay diferencias en relación a la primera aparición pública del ex vocero para referirse a lo sucedido.

En principio, hay quienes creen en La Libertad Avanza que no era conveniente alimentar el problema con declaraciones. Pero entienden que Adorni “es honesto y quiso aclarar” lo que pasó. Y que la frase sobre el exceso de trabajo (“yo me deslomo trabajando”) no fue “feliz”.

“Trabaja para el bienestar de la Argentina. Los que se desloman son los que levantan cajas en el puerto. Eso está claro”, graficaron, al marcar distancia con los dichos del jefe de Gabinete.

A propósito, durante la mañana del miércoles, Presidencia se encargó de mostrar al ex candidato a legislador porteño muy activo en distintas reuniones en el marco del Argentina Week.

Mantuvo un cara a cara en Nueva York con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Además, encabezó un desayuno de trabajo con empresarios basado en las oportunidades de inversión y cooperación económica entre la Argentina y Estados Unidos.

Y, en el contexto de la gira, también mantuvo un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y Neuquén, Rolando Figueroa; y con el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero.