miércoles 11 de marzo 2026

Decisión

Sindicalistas "duros" lanzarán su propia medición de la inflación

Los dirigentes viajaron a Tierra del Fuego a apoyar la lucha de los trabajadores de Aires del Sur.

Por Agencia NA
image

Los referentes nacionales de los sindicatos “duros” de la CGT y de las CTA respaldaron este miércoles en Tierra del Fuego el reclamo de la UOM local por el despido de más de un centenar de trabajadores y anunciaron que lanzarán su propio sistema de medición de la inflación, alternativo al oficial del Indec.

“No vamos a permitir que 140 familias queden abandonas a su suerte”, advirtieron sobre el virtual cierre de una planta productora de aires acondicionados en la ciudad de Río Gande.

Los titulares de la UOM, Abel Furlán; de Aceiteros, Daniel Yofra, y de ATE, Rodolfo Aguiar, desembarcaron en la provincia patagónica para dar visibilidad a este conflicto laboral y también para diferenciarse de la conducción de la CGT, a la que le atribuyen pasividad a la hora de protestar contra las políticas de la gestión de Javier Milei.

image

Por otro lado, el sector convocó a una conferencia de prensa para este viernes a las 11 en la Sede Nacional de ATE, de Avenida Belgrano 2527, para anunciar su propio sistema de medición de la inflación, que contrastará con el IPC del Indec.

Furlán encabezó una conferencia junto a trabajadores de Aires del Sur y se refirió a la grave situación laboral que atraviesan los operarios, que -sostuvo- “están atravesando momentos de mucha angustia e incertidumbre” por la falta de definiciones sobre el futuro de la empresa.

En el encuentro, el dirigente sindical sostuvo que el sindicato metalúrgico seguirá respaldando el plan de lucha y reclamando soluciones para garantizar los puestos de trabajo.

image

El conflicto se produjo porque la empresa Aires del Sur se encuentra paralizada y con deudas salariales, situación que afecta a 140 trabajadores que reclaman el pago de haberes y la continuidad laboral.

Furlán advirtió que este no es un caso aislado sino parte de una crisis más amplia que afecta a la industria y al empleo, y que tuvo un fuerte antecedente con la situación de FATE, la empresa argentina de neumáticos que el mes pasado anunció su cierre y el despido de más de 900 empleados de su planta de San Fernando.

Los tres dirigentes que llegaron desde Buenos Aires y que encabezan el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) participaron de una asamblea en la fábrica BGH y luego de una movilización a las puertas de Aires del Sur.

“Desde este Frente de Sindicatos Unidos planteamos que el diálogo no tiene que ser con los patrones o con el Gobierno, sino así: con los trabajadores en los sectores de trabajo”, planteó, a su turno, Aguiar.

Y agregó:" Estamos acá, en el sur del país, para enviar un mensaje a toda la Argentina, para avisar que este frente estará en todas las luchas que haya en el país".

Precisamente, el FreSu apunta a involucrarse en todos los conflictos laborales que se vayan suscitando en el territorio argentino y mostrarse activo en la defensa de los trabajadores, desmarcádose de la cúpula de la CGT.

Así lo viene haciendo este sector desde que MIlei anunció el impulso del proyecto de reforma laboral, tras lo cual el FreSu hizo varios paros y marchas para repudiar la iniciativa e, incluso, se atribuye haber hecho ceder a la conducción cegetista para que convocara el paro general de febrero pasado, que fue el cuarto en la era de Milei.

El FreSu promete ahora seguir una agenda cargada y ampliar la cantidad de organizaciones sindicales del espacio.

“Así como Milei no cumple con leyes votadas en el Congreso, nosotros no estamos obligados a cumplir con una norma que es grosera y manifiestamente inconstitucional. El 2026 será el año más conflictivo de la era Milei”, cerró Aguiar.

Por su parte, Yofra llamó a "enfrentar las políticas, no solamente a las patronales, sino también a los gobiernos que vengan en contra de los derechos de los trabajadores”.

