miércoles 11 de marzo 2026

En febrero

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar

Desde la Sociedad de Chacareros Temporarios están realizando contenido mediante sus redes sociales para incentivar la compra de alimentos frescos del campo a la mesa.

Por Guillermo Alamino
chacareros

El sector agrícola atraviesa un momento complicado en la provincia. Desde la Sociedad de Chacareros Temporarios confirmaron que en febrero de este año el consumo de hortalizas y verduras cayó entre un 20% y un 30% respecto a febrero de 2025, debido a la caída del poder adquisitivo. Señalaron que, pese a las inclemencias climáticas, no pueden subir los precios porque se arriesgan a acumular un gran excedente de mercadería. Para revertir esta situación, están realizando campañas publicitarias a través de sus redes sociales, remarcando los beneficios de comprar alimentos frescos directamente del campo a la mesa.

Consumo en retroceso

“Nos encontramos bastante deteriorados debido a vaivenes económicos, problemas climáticos, como el granizo en las zonas de Pocito y Médano, y una baja general en el consumo”, dijo Sergio López, presidente de la entidad. Por otra parte, comentó que el rubro vive un momento de gran incertidumbre por la escasez de agua para la temporada de siembra de otoño-invierno, ya que el bajo caudal dificulta la distribución para el riego.

López indicó que, por las inclemencias climáticas, deberían subir los precios de algunos productos, como el tomate y el pimiento; aunque no pueden hacerlo por la fuerte caída en la demanda. Si incrementan los valores, no venderán sus productos. “Los consumidores han pasado de comprar para toda la semana a realizar compras individuales de lo 'justo y necesario' para el día, incluso yendo al mercado diariamente para evitar desperdicios”, comentó. De esta manera, afirmó que las ventas de verduras y hortalizas disminuyeron entre un 20% y un 30% en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes del año pasado.

López mencionó algunos valores actuales: una bolsa de papa tiene un costo de entre 13.000 y 14.000 pesos; un cajón de tomate, entre 10.000 y 20.000 pesos; el pimiento y la berenjena oscilan entre 7.000 y 10.000 pesos por cajón; y el atado de acelga tiene un valor de 700 pesos.

Para alentar el consumo, la institución está realizando campañas mediante sus redes sociales para promover ofertas y destacar los beneficios para la salud en comparación con los alimentos procesados. “Queremos ver si llegamos más al consumidor para mejorar toda la comercialización de hortalizas a futuro”, señaló. El contenido divulgado en las cuentas de la Sociedad de Chacareros Temporarios incluye videos e imágenes atractivos con información sobre los productos que pueden encontrarse en el Mercado Concentrado de Frutas y Verduras de Rawson, haciendo hincapié en la importancia de consumir alimentos frescos directamente del campo.

Por Redacción Tiempo de San Juan

