miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para aprovechar

Harán una expo y ronda de negocios en el Ironman 70.3

La competencia internacional no solo será deportiva, sino también una vidriera para los sabores locales. Desde el auge del pistacho jachallero hasta el debut de la "pizza sanjuanina" estarán presentes en el evento

Por Redacción Tiempo de San Juan
charla

Durante tres jornadas intensas, la provincia se convertirá en el epicentro del deporte y la producción con el desarrollo de la Expo Ironman 70.3, una ambiciosa muestra comercial que busca posicionar lo mejor de la oferta sanjuanina en la vidriera internacional. El evento reunirá desde vinos y aceites de oliva de exportación hasta tecnología deportiva y alimentos saludables, con el firme objetivo de vincular la identidad productiva local con la vida sana y generar puentes comerciales directos con el mercado externo.

Lee además
el consumo de verduras cayo hasta un 30% en san juan y los productores lanzan una campana para repuntar
En febrero

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar
aerolineas argentinas cobrara un cargo extra en los pasajes por la escalada del precio del petroleo
Ajuste de precios

Aerolíneas Argentinas cobrará un cargo extra en los pasajes por la escalada del precio del petróleo

En este marco, el viernes 27 y sábado 28 de marzo se llevará a cabo un Encuentro de Negocios clave, donde productores locales mantendrán reuniones estratégicas con operadores de Brasil, Paraguay y la Cámara Argentina Emiratí, entre otros referentes de peso. Aunque la participación es gratuita, los interesados deben apurarse ya que los cupos son limitados y las inscripciones a través del formulario oficial cierran este 13 de marzo.

La propuesta no se limitará al intercambio mercantil, sino que sumará un fuerte componente formativo bajo el lema "Ironman de los Negocios" en el Teatro del Bicentenario. Allí, destacados empresarios y referentes locales como Leopoldo Bravo y Raúl Cabanay compartirán experiencias sobre el auge del pistacho, el desarrollo exportador de Jáchal y la resiliencia necesaria para triunfar tanto en el triatlón como en el mundo empresarial.

A esta agenda se acoplará un innovador show de cocina en streaming desde el escenario principal del evento, donde expertos en nutrición demostrarán cómo integrar productos emblemáticos como las pasas de uva y el dulce de membrillo en dietas de alto rendimiento, incluyendo degustaciones de la "Pizza Sanjuanina" y la presentación oficial del vino y aceite de oliva edición Ironman. El Centro de Exposición funcionará de 11 a 20 horas y toda la información adicional puede gestionarse a través de la Dirección de Comercio Exterior o en los canales de contacto oficiales de la competencia.

Temas
Seguí leyendo

Asignaciones familiares: en San Juan se simplificaron los trámites para docentes

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Exportaciones: el mosto de San Juan crece un 42% en febrero y ya representa casi la mitad a nivel nacional

Tras los despidos, ChangoMás ofreció retiros voluntarios a sus empleados

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes

El ranking de empresarios más ricos de la Argentina tiene un nuevo líder

La nueva lista de Forbes: quiénes son las personas más ricas del mundo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Te Puede Interesar

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar
En febrero

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar

Por Guillermo Alamino
Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados
Atención

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Allanamiento en Rawson: cayó El Pollito y secuestraron efectos que habían sido robados en enero
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción
Detalles

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.
El otro lado

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor