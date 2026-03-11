Harán una expo y ronda de negocios en el Ironman 70.3

Durante tres jornadas intensas, la provincia se convertirá en el epicentro del deporte y la producción con el desarrollo de la Expo Ironman 70.3, una ambiciosa muestra comercial que busca posicionar lo mejor de la oferta sanjuanina en la vidriera internacional. El evento reunirá desde vinos y aceites de oliva de exportación hasta tecnología deportiva y alimentos saludables, con el firme objetivo de vincular la identidad productiva local con la vida sana y generar puentes comerciales directos con el mercado externo.

En este marco, el viernes 27 y sábado 28 de marzo se llevará a cabo un Encuentro de Negocios clave, donde productores locales mantendrán reuniones estratégicas con operadores de Brasil, Paraguay y la Cámara Argentina Emiratí, entre otros referentes de peso. Aunque la participación es gratuita, los interesados deben apurarse ya que los cupos son limitados y las inscripciones a través del formulario oficial cierran este 13 de marzo.

La propuesta no se limitará al intercambio mercantil, sino que sumará un fuerte componente formativo bajo el lema "Ironman de los Negocios" en el Teatro del Bicentenario. Allí, destacados empresarios y referentes locales como Leopoldo Bravo y Raúl Cabanay compartirán experiencias sobre el auge del pistacho, el desarrollo exportador de Jáchal y la resiliencia necesaria para triunfar tanto en el triatlón como en el mundo empresarial.

A esta agenda se acoplará un innovador show de cocina en streaming desde el escenario principal del evento, donde expertos en nutrición demostrarán cómo integrar productos emblemáticos como las pasas de uva y el dulce de membrillo en dietas de alto rendimiento, incluyendo degustaciones de la "Pizza Sanjuanina" y la presentación oficial del vino y aceite de oliva edición Ironman. El Centro de Exposición funcionará de 11 a 20 horas y toda la información adicional puede gestionarse a través de la Dirección de Comercio Exterior o en los canales de contacto oficiales de la competencia.