El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

“El jueves a las 14 horas nos reunimos y vamos a llevar una nueva propuesta porque la idea siempre es mejorar al docente y son propuestas que yo las veo positivas porque una cosa sería que yo lleve algo que no tiene que ver con cómo va funcionando la economía, pero estamos llevando propuestas que son posibles, que están mejor que lo que están haciendo otras provincias, que es mucho mejor que lo que está haciendo el sector privado y el sector nacional”. Con estas palabras, el ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez , confirmó la continuidad del diálogo en paritarias con los gremios docentes tras una jornada de tensiones marcadas por la suspensión de un paro de 48 horas debido a la vigencia de la ley nacional que exige garantizar el 75% de presencialidad en las escuelas.

Gutiérrez, en diálogo con Radio Sarmiento, describió una situación de extrema complejidad financiera para la provincia, donde la caída de los ingresos nacionales condiciona cada movimiento en la mesa de negociación. El funcionario de Marcelo Orrego aseguró que San Juan y todas las jurisdicciones están recibiendo menos dinero por recaudación, lo que se traduce en menos recursos coparticipables.

Según las cifras que dio, en el mes de enero recibieron de coparticipación 182.000 millones de pesos, en febrero 170.000 millones y la perspectiva para marzo, según los cálculos enviados desde Nación, es de 156.000 millones. Al contrastar estos números con la grilla salarial, que hoy ronda los 121.000 millones y se elevaría a 127.000 millones con el aumento de marzo, el ministro remarcó que es notable la estrechez financiera por la que atraviesa San Juan.

El titular de Hacienda defendió la gestión realizada hasta el momento, asegurando que el orreguismo logró ubicar a la provincia en un lugar de privilegio en la comparación federal. Según el ministro, cuando asumieron la gestión en 2023, San Juan ocupaba el lugar 17 en el ranking nacional de sueldos para un cargo testigo con 10 años de antigüedad, pero el último dato nacional disponible posiciona a la provincia en el lugar número ocho. Esta mejora se sustenta, según su visión, en que los incrementos dados estuvieron sistemáticamente por encima de la inflación: dijo que mientras en 2025 la inflación fue del 32%, el incremento salarial promedio en el sector docente alcanzó el 43%.

El ministro también hizo hincapié en que la provincia ya no cuenta con los recursos discrecionales de gestiones anteriores, como los fondos para conectividad, subsidios al transporte o transferencias para obra pública, por lo que el esfuerzo actual consiste en eficientizar el gasto para que el Estado siga funcionando.

Por otro lado, Gutiérrez resaltó beneficios específicos ya otorgados en lo que va de 2026, como el bono de 120.000 pesos en enero y el incremento de la ayuda escolar a 100.000 pesos por hijo, además de medidas complementarias como el boleto escolar gratuito, que beneficia tanto a alumnos como a docentes.

El funcionario reafirmó la postura de que el Gobierno debe velar por los intereses de todos los empleados estatales en un proceso de reacomodamiento económico nacional. Habló de una "heterogeneidad" del sector docente y afirmó que "el sueldo mínimo del maestro de grado solo afecta a unas 660 personas de un universo de 20.000 docentes, con rangos salariales que pueden llegar hasta los 3 millones de pesos".

Respecto al futuro inmediato de la paritaria, Gutiérrez mantuvo la política de que el diálogo se dará bajo el criterio de equidad, recordando que se aplicará el descuento por día no trabajado a quienes realicen huelga, ya que sería injusto si recibieran una remuneración cuando hay otro que sí fue a cumplir con su labor.

¿Y los gremios no docentes?

Gutiérrez destacó que mantuvieron diálogos fluidos con entidades como UPCN, ATE, el sector de Vialidad y diversos representantes de la salud, quienes según él mostraron una actitud de mayor apertura frente a la crisis financiera que atraviesa la provincia. Según el funcionario, estos sectores validaron la propuesta oficial bajo la idea de que "es entre no aceptar nada o estar disminuyendo, como en otros en otros casos, por supuesto que aceptamos".

Para el titular de Hacienda, esta postura refleja una toma de conciencia sobre la realidad económica general, donde incluso en el sector privado los incrementos son casi nulos y muchas empresas enfrentan cierres.

En particular, el gremio UPCN ya formalizó el cierre del acuerdo salarial. Gutiérrez aseguró que los representantes gremiales ven con buenos ojos la medida, llegándole a decir que "me estás dando plata cuando la coparticipación se está cayendo".

En este marco y tras una sesión paritaria fallida por la ausencia de la mayoría de los gremios, el Gobierno de San Juan reprogramó el encuentro de paritaria para este jueves 12 de marzo con el fin de retomar las negociaciones salariales

Marcha de antorchas

Por su parte, los gremios docentes en San Juan, representados por UDAP, UDA y AMET, vienen de suspender un paro de 48 horas ante las limitaciones impuestas por la nueva reforma laboral nacional.

Esta normativa exige que, al ser la educación considerada un servicio esencial, se debe garantizar un mínimo del 75% de presencialidad en las escuelas, además de presentar un plan de acción detallado con 24 horas de antelación para evitar multas millonarias.

Los sindicatos calificaron de "prácticamente imposible" organizar este sistema de guardias para un universo de 25.000 docentes, por lo que decidieron reemplazar la huelga por una marcha de antorchas en la Plaza 25 de Mayo para este miércoles a las 20 horas. A la par, cuestionaron el rol del Subsecretario de Trabajo por considerarlo "poco mediador".