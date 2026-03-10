El ranking de empresarios más ricos de la Argentina tiene un nuevo líder

martes 10 de marzo 2026

La lista de millonarios de la revista Forbes incluye, como el año pasado, a seis fortunas argentinas. Hay cambios en las posiciones respecto del año pasado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los 6 empresarios de la Argentina que aparecen en el ranking de Forbes: Paolo Rocca, Marcos Galperin, Eduardo Costantini, Eduardo Eurnekian, Delfín Jorge Ezequiel Carballo y Alejandro Bulgheroni

El ranking global de personas más acaudaladas, publicado en la edición 2026 del World’s Billionaires List de Forbes, vuelve a incluir a seis representantes de origen argentino. Sus patrimonios, que en conjunto superan los 26.000 millones de dólares, se distribuyen en actividades diversas, desde la industria siderúrgica hasta el desarrollo tecnológico y la operación de aeropuertos. La clasificación refleja cambios en las posiciones y el valor de las fortunas respecto del listado anterior: entre ellas, un cambio en el puesto número 1. Con la caída del valor asignado a Marcos Galperin, Paolo Rocca pasó a ser el nuevo hombre más rico del país.

Paolo Rocca -aunque es listado como italiano en el ranking- encabeza el grupo de argentinos mencionados en el listado internacional. El empresario, que reside en Argentina, figura en el puesto 528 con un patrimonio de 7.300 millones de dólares. Su historia familiar se remonta a la construcción de un imperio marítimo en Génova, aunque el crecimiento relevante de la fortuna se consolidó mediante la fundación del Grupo Techint en 1945 en territorio argentino. Techint, bajo la dirección de Rocca, opera en sectores como la producción de acero, ingeniería, construcción, minería, petróleo, gas y salud. La firma factura más de 22.000 millones de dólares por año y da empleo a unas 52.000 personas en distintos países. La compañía ha ejecutado más de 11.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 2.000 kilómetros de caminos en Argentina, junto con grandes obras de energía y servicios públicos. En los últimos años, la diversificación incluyó una fuerte presencia en el desarrollo de Vaca Muerta y en el transporte ferroviario.

image

El segundo lugar entre los argentinos lo ocupa Marcos Galperin, con una fortuna calculada en 7.200 millones de dólares y el puesto 542 del ranking. Galperin fundó Mercado Libre en 1999 y desde entonces la empresa se transformó en la principal firma tecnológica de América Latina. Con operaciones en 18 países y más de 100.000 empleados, el ecosistema de Mercado Libre incluye una unidad financiera, Mercado Pago, que suma 78 millones de usuarios activos mensuales. En 2025, la compañía gestionó la entrega de 2.400 millones de productos. A comienzos de 2026, Galperin dejó la función de CEO para asumir la presidencia de la empresa. Su patrimonio se redujo en comparación con estimaciones anteriores, pero mantiene un lugar destacado entre los empresarios argentinos.

La cuarta fortuna argentina en la lista corresponde a Eduardo Eurnekian, que ocupa el puesto 891 con 4.800 millones de dólares. Eurnekian es propietario de Corporación América, holding que administra 53 aeropuertos en el mundo y que desde 2018 cotiza en la Bolsa de Nueva York. La diversificación del grupo incluye la empresa CGC en energía, Unitec Bio en biocombustibles y Helport en construcción. En el sector financiero, Eurnekian controló Wilobank hasta su venta a Ualá en 2022. La evolución de su patrimonio muestra un crecimiento respecto de años anteriores, acompañado de una participación activa pese a su avanzada edad.

Eduardo Costantini figura en el puesto 2858, con un patrimonio de 1.300 millones de dólares. Es fundador de Consultatio, desarrolladora inmobiliaria con proyectos emblemáticos como Nordelta y Puertos en Buenos Aires, así como los complejos Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne en Miami. Este último tiene una valuación de 700 millones de dólares. La estructura financiera de Consultatio se expandió con la adquisición de TPCG Group Ltd., lo que derivó en la creación de Consultatio-TPCG, uno de los principales grupos independientes no bancarios de servicios financieros en Argentina y Uruguay. Costantini también impulsó iniciativas culturales, como la fundación del MALBA.

El análisis de la evolución de las fortunas muestra algunas variaciones en los valores y posiciones. Paolo Rocca se consolida como el argentino con mayor patrimonio en el ranking global, desplazando a Galperin, cuya fortuna registró una disminución respecto del año anterior. Bulgheroni, por su parte, aumentó su patrimonio y mejoró su posición absoluta, aunque descendió en el ranking global. Eurnekian logró un salto importante en su fortuna, mientras que Costantini y Carballo experimentaron caídas en el valor de sus activos.

La diversificación sectorial caracteriza a las principales fortunas argentinas. Techint mantiene su liderazgo en la industria pesada y la infraestructura, mientras que Mercado Libre se afianza como referente tecnológico regional. Pan American Energy consolida su presencia en hidrocarburos y energías alternativas y Corporación América expande su influencia en el negocio aeroportuario y energético. Consultatio y Grupo Macro, en tanto, se posicionan en el sector inmobiliario y financiero.

Dentro del escenario empresarial argentino, estas figuras sostienen un papel relevante no solo por el volumen de sus activos, sino por la capacidad de sus grupos para operar en distintos mercados y adaptarse a contextos cambiantes. Las inversiones en energías renovables, tecnología y servicios financieros digitales representan apuestas de futuro, en un contexto de transformación global.

La información publicada permite observar la consolidación de los conglomerados empresariales argentinos en mercados estratégicos. La capacidad de adaptación y la diversificación de los negocios resultan factores determinantes para la permanencia en el ranking global de fortunas. Los patrimonios reflejan tanto la evolución de los sectores tradicionales de la economía como la aparición de nuevas oportunidades en la región.

Las trayectorias empresariales de los seis argentinos en la lista evidencian procesos de expansión, fusiones y adquisiciones, así como la entrada en áreas no tradicionales, como la biotecnología y los servicios digitales. El crecimiento de las empresas asociadas a estos empresarios encuentra correlato en la generación de empleo, la internacionalización de operaciones y la inversión en infraestructura.

El impacto regional de las fortunas argentinas se advierte tanto en el volumen de negocios como en la proyección internacional de las empresas. Las inversiones en América Latina, Estados Unidos y Europa muestran la capacidad competitiva de los grupos empresariales vinculados a Argentina. Las posiciones obtenidas en el ranking global de multimillonarios reflejan la capacidad de estos empresarios para sostener y aumentar sus patrimonios en un escenario económico internacional dinámico.

