martes 10 de marzo 2026

Pillado

Intentó robar un supermercado en Capital y fue detenido por personal de seguridad

Entre los productos estaban afeitadoras y otros artículos por un valor total de $28.000. Fue condenado a prisión efectiva por un mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Un hombre fue condenado a un mes de prisión efectiva luego de intentar sustraer mercadería de un supermercado en el centro de San Juan. El caso quedó caratulado como hurto en grado de tentativa, y la condena se resolvió mediante un juicio abreviado.

El hecho ocurrió el 21 de febrero de 2026, alrededor de las 19:40, en el Supermercado Un Rincón de Napoli. Según la investigación, Ginsberg Molina Franco Ever tomó dos blísters de afeitadoras Gillette Match 3 de un exhibidor, los colocó en un canasto junto con otros productos y se dirigió hacia la caja. Antes de abonar, dejó el canasto y manifestó que iba a buscar su tarjeta de débito, cruzando la línea de cajas y saliendo del local.

El encargado de las cajas observó que las afeitadoras no estaban en el canasto y dio aviso al guardia de seguridad. El personal de seguridad interceptó a Ginsberg en la salida del estacionamiento, donde se produjo un forcejeo. Con la ayuda del agente Matías Montivero, lograron aprehender al acusado, quien arrojó al suelo los productos que intentaba sustraer. El monto de la mercadería involucrada ascendía a $28.000.

Tras ser detenido, Ginsberg amenazó al guardia de seguridad diciendo que, una vez fuera del penal, lo iría a buscar para agredirlo. La situación fue comunicada de inmediato al Ayudante Fiscal Mariano Teja, quien contactó a la fiscal Dra. Yanina Galante, ordenándose el inicio del Procedimiento Especial de Fragancia.

En el juicio, que contó con la asistencia de la Ayudante Fiscal Dra. Lucía Escudero, se declaró la reincidencia del imputado y se resolvió su condena a un mes de prisión efectiva, con prisión preventiva hasta el cumplimiento de la pena.

