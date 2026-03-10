Las campeonas y un mano a mano imperdible: admiración, conquista y una corona de sacrificio

Y en el Día Internacional de la Mujer , dos ciclistas sanjuaninas le hicieron honor y levantaron alto la bandera. Maribel Aguirre y Magdalena Sergo pasaron por el Entretiempo , el streaming deportivo de Tiempo, y hablaron sobre sus máximas conquistas, el presente y cómo llevan la cinta de ser campeonas: Mari de la Vuelta a San Juan Femenina y Magui del Campeonato Parapanamericano de Brasil. Dos ejemplos de sacrificio, humildad y mucho trabajo. Reviví la entrevista.

Las dos llegaban en alza. Se bañaron en oro en sus respectivas competencias y lustraron en pleno vivo. Un día anterior, Maribel Aguirre , la ciclista que corre de niña y un día soñó con la gloria de la Vuelta, se vistió de campeona en la Avenida Circunvalación y sumó una chapita más a su cuenta. "Lo deseaba muchísimo", simplificó la joven de 27 años, quien se quedó con etapas claves, defendió la malla líder hasta el final y coronó la historia justo en el Día Internacional de la Mujer .

El caso de Magui Sergo es muy parecido y de Selección. La ciclista estuvo en el Campeonato Parapanamericano de Brasil y no pasó desapercibida. Obtuvo seis medallas de bronce en ruta y pista y eso le deja buenas sensaciones para lo que viene después: "Nunca pensé que la Magui del 2023 iba a lograr todo esto", dijo en los micrófonos de Entretiempo, recordando que por un ejercicio físico su cuerpo quedó cuadripléjico y tuvo que aprender a vivir casi desde cero.

Hoy la historia es otra para ambas. Después de muchas horas de ruta, dedicación y sacrificio, consiguieron lo que buscaban. El oro llegó y el alivio por haber cumplido también.

"Es un orgullo y una responsabilidad, a la vez. Cada vez que te pones la ropa de la Selección sentís el mismo cosquilleo de la primera vez. Esa orgullo de representar a tu país y subir al podio", dijo Maribel Aguirre.

Por su parte, Magui Sergo aseguró: "Yo siempre dije que vestir los colores de la Selección es como tener un superpoder que se agrega a la piel. Si bien es como una presión por representar al país, también es una cuestión de ir superándote cada vez".

Reviví la entrevista: