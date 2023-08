Magui y su historia de superación: una cuadriplejía, el volver a caminar y cómo el ciclismo llegó a su vida

"Estaba haciendo uno de los tantos roles que hicimos en esa clase y se me desplazaron las cervicales 5, 6 y 7, dejando como diagnóstico una lesión medular incompleta. Se perdió la movilidad de todo mi cuerpo para abajo por lo que quede con una cuadruplejia. Ese mismo día fui perdiendo la movilidad progresivamente hasta que al otro día me internaron, no podía mover absolutamente nada de mi cuerpo", recordó la joven a Tiempo de San Juan.

Magui remarcó que tardaron tres días en darle su diagnóstico de lesión de médula incompleta: "Esto quiso decir que había posibilidad de recuperación, con rehabilitación y medicación pude salir adelante".

Al mes me pude parar por primera vez sola desde la posición de sentada. Todo el tiempo anterior me realizaban rehabilitación pero yo no podía mover nada Al mes me pude parar por primera vez sola desde la posición de sentada. Todo el tiempo anterior me realizaban rehabilitación pero yo no podía mover nada

image.png

Sergo llevaba una vida normal antes del accidente en el profesorado, pero de un momento a otro, no pudo cursar más por un largo tiempo y ver... porque un ejercicio mal exigido, podría ocasionarle un nuevo problema.

"En ese momento mi vida cambió bastante, porque yo perdí todo ese año en el instituto. Perdí mi vida, porque pensé que no iba a poder estudiar más Educación Física, que no iba a poder ser profe", afirmó. A los meses, se empezaron a activar sus funciones, y eso le permitió dar sus primeros pasos.

En principio no tenía control de mis brazos y del torso. Las piernas fueron lo que más rápido recuperé En principio no tenía control de mis brazos y del torso. Las piernas fueron lo que más rápido recuperé

Después de todo vino la internación domiciliaria y al tener que trabajar en casa con las 30 personas que la visitaban a diario, entre ellas, los 4 kinesiólogos.

Magui y su historia de superación

Fueron largos meses acompañada de profesionales y de su familia, quienes la atendían en todo e incluso para darle de comer. "En diciembre me empecé a sentir más independiente, ya no necesitaba ayuda. Los vasos que usaba eran de plástico, porque no me los podía", aseguró la joven sobre el proceso eterno para volver a ser.

Al año siguiente y ya recuperada -sólo con algunas secuelas-, Magui tomó la decisión de retomar el profesorado de Educación Física en el ISEF. Fue un reto para ella y un secreto, porque sus padres no querían saber nada con que un mal movimiento le vuelva a causar lo mismo. Ya habían pasado mucho, pero ella no escuchó e hizo lo que le dictó su corazón.

"Decidí estudiarla a escondidas y a ellos les dije que iba a estudiar el profesorado de Biología, que de hecho hice el cursillo, entré para estudiarla y hacer paralelamente la de Educación Física. Ahí tuve que hablar con algunos profes para que puedan entender mis dificultades. Algunos deportes los aprobé dando clases, porque era muy perjudicial para mí tener que hacer los ejercicios", expresó la profe que trabaja con adultos mayores y es docente DAI.

Hice las dos carreras de forma paralela, dejaba mi ropa con mis amigos y con mi novio, ellos me la lavaban. Así pasaron 3 años y cuando me tocó hacer la residencia, recién ahí les dije a mis padres que en unos meses me recibía. No lo podían creer" Hice las dos carreras de forma paralela, dejaba mi ropa con mis amigos y con mi novio, ellos me la lavaban. Así pasaron 3 años y cuando me tocó hacer la residencia, recién ahí les dije a mis padres que en unos meses me recibía. No lo podían creer"

image.png

CÓMO EL CICLISMO LLEGÓ A SU VIDA PARA TRANSFORMARLA

Magui nunca imaginó que su pasión estaba en el deporte de las ruedas finas. Llegó a él de casualidad y ahora está a punto de cumplir un sueño, el de los Juegos Parapanamericanos que se disputarán en Santiago el noviembre. Formará parte de la Selección Argentina en el Ciclismo Adaptado.

image.png

"Antes mi vida estaba dentro del atletismo, incuso saqué el primer puesto en Chaco con los 1500mtrs femenino. En unos juegos encontré a los chicos de ciclismo quienes me invitaron a probar y no lo dudé. Desde ese momento me encantó y no paré más", aseguró Magui, quien se entrena todos los días junto a Willy Quinteros, el profe y guía también de Majo Quiroga en el tándem.

Mi sueño es estar en la Selección Argentina y poder dar algo de todo mi esfuerzo, poder ganar algo, no sólo para mí, sino para todos los que me han ayudado Mi sueño es estar en la Selección Argentina y poder dar algo de todo mi esfuerzo, poder ganar algo, no sólo para mí, sino para todos los que me han ayudado