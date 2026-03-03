martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

El delantero sanjuanino de Alianza Lima abrió su corazón en Entretiempo y relató cómo cumplió uno de los sueños más grandes de su vida: conocer y abrazar a Lionel Messi, con quien incluso intercambió camisetas. Además, contó qué extraña de su San Juan natal, cómo vive la presión y la pasión de jugar en uno de los clubes más importantes de Perú.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage

El calor de San Juan aún se filtra en sus recuerdos mientras Alan Cantero habla desde Lima, donde se destaca como delantero de Alianza Lima. Sin embargo, más allá de goles y partidos, el momento que marcará su carrera ocurrió a inicios de 2026: durante la “Noche Blanquiazul”, tras un amistoso internacional ante Inter Miami, Alan cumplió un sueño que muchos solo imaginan: conocer y abrazar a Lionel Messi, con quien intercambió camisetas.

Lee además
nuestro club tambien crece: san martin informo las obras del club, ¿con palito para desamparados?
En las redes

"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Pelota bajo la suela

La AFA mantendría la suspensión de la novena fecha por el paro

“Mi primera palabra que me salió fue que lo amaba… le mostré el tatuaje, y él me dice: ‘¿Estás loco?’”, confesó Alan en Entretiempo. La camiseta que Messi le dio está guardada como un tesoro en su placard, lista para convertirse en un cuadro que preserve para siempre ese encuentro. “Nunca más voy a mostrarla, si no pierde la magia”, aseguró.

Desde su llegada a Lima, Alan se sorprendió por la magnitud del club y la pasión de los hinchas. “Cuando llegué al aeropuerto había gente esperándome, prensa… es un mundo diferente. La gente te hace sentir querido”, relató. Adaptarse no fue sencillo: la comida, el ritmo de vida y la distancia de la familia exigieron esfuerzo, aunque la disciplina y el apoyo de sus compañeros facilitaron la transición.

San Juan, sin embargo, sigue presente en su corazón. “Extraño a la familia, los amigos, las juntadas… todo eso te hace falta”, confesó, aunque mantiene contacto con su tierra y con jóvenes futbolistas que comienzan su camino profesional. Alan se muestra orgulloso de poder guiarlos con su experiencia: “A muchos chicos les pasa lo mismo que a mí cuando empecé, y siempre trato de ayudarlos”.

Con la mirada puesta en el futuro, su principal objetivo es salir campeón con Alianza, mantener un rendimiento destacado y, eventualmente, dar un salto a otra liga. Sobre la selección argentina, su sueño sigue latente, aunque reconoce que todo llega con trabajo y constancia. “Hoy hay muchas posibilidades. Solo por un video te pueden ver. Tienen que esforzarse día a día, con disciplina, buscando lo que sueñan. No es suerte, es trabajo”, aconseja a los jóvenes de San Juan.

Entre emociones, recuerdos y metas claras, Alan Cantero vive un presente que combina el orgullo de su tierra con la magia de tocar de cerca a su ídolo. Messi, Alianza Lima y San Juan forman los tres pilares de un recorrido que recién comienza, pero que ya promete ser inolvidable.

Embed - Alan Cantero en Entretiempo

Temas
Seguí leyendo

El presidente Di Carlo confirmó que Coudet será el nuevo entrenador de River

¡Gravísimo! Crack brasileño se lesionó y no jugará el Mundial 2026

Tensión extrema en Medio Oriente: por seguridad, Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita

Se conoció la picante frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

Con un Prólogo en Santa Lucía, arranca la Vuelta a San Juan femenina de damas

Mientras espera a Coudet, River empató en Mendoza y estiró la transición tras la salida de Gallardo

Mientras se debate si habrá o no fútbol, en San Juan la Liga anunció que recién habrá partidos la próxima semana

Fideo dejó la puerta entreabierta: "Volver se puede volver siempre"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se conocio la picante frase que franco mastantuono le dijo al arbitro y provoco su expulsion en la derrota del real madrid
En el Bernabéu

Se conoció la picante frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Te Puede Interesar

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral
Discurso en la Legislatura

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano video
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital