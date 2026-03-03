Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

El calor de San Juan aún se filtra en sus recuerdos mientras Alan Cantero habla desde Lima, donde se destaca como delantero de Alianza Lima . Sin embargo, más allá de goles y partidos, el momento que marcará su carrera ocurrió a inicios de 2026: durante la “Noche Blanquiazul”, tras un amistoso internacional ante Inter Miami , Alan cumplió un sueño que muchos solo imaginan: conocer y abrazar a Lionel Messi , con quien intercambió camisetas.

“Mi primera palabra que me salió fue que lo amaba… le mostré el tatuaje, y él me dice: ‘¿Estás loco?’”, confesó Alan en Entretiempo. La camiseta que Messi le dio está guardada como un tesoro en su placard, lista para convertirse en un cuadro que preserve para siempre ese encuentro. “Nunca más voy a mostrarla, si no pierde la magia”, aseguró.

Desde su llegada a Lima, Alan se sorprendió por la magnitud del club y la pasión de los hinchas. “Cuando llegué al aeropuerto había gente esperándome, prensa… es un mundo diferente. La gente te hace sentir querido”, relató. Adaptarse no fue sencillo: la comida, el ritmo de vida y la distancia de la familia exigieron esfuerzo, aunque la disciplina y el apoyo de sus compañeros facilitaron la transición.

San Juan, sin embargo, sigue presente en su corazón. “Extraño a la familia, los amigos, las juntadas… todo eso te hace falta”, confesó, aunque mantiene contacto con su tierra y con jóvenes futbolistas que comienzan su camino profesional. Alan se muestra orgulloso de poder guiarlos con su experiencia: “A muchos chicos les pasa lo mismo que a mí cuando empecé, y siempre trato de ayudarlos”.

Con la mirada puesta en el futuro, su principal objetivo es salir campeón con Alianza, mantener un rendimiento destacado y, eventualmente, dar un salto a otra liga. Sobre la selección argentina, su sueño sigue latente, aunque reconoce que todo llega con trabajo y constancia. “Hoy hay muchas posibilidades. Solo por un video te pueden ver. Tienen que esforzarse día a día, con disciplina, buscando lo que sueñan. No es suerte, es trabajo”, aconseja a los jóvenes de San Juan.

Entre emociones, recuerdos y metas claras, Alan Cantero vive un presente que combina el orgullo de su tierra con la magia de tocar de cerca a su ídolo. Messi, Alianza Lima y San Juan forman los tres pilares de un recorrido que recién comienza, pero que ya promete ser inolvidable.