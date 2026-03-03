martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Bernabéu

Se conoció la picante frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

El jugador argentino vio la tarjeta roja en tiempo de descuento y podría perderse un par de partidos tras el informe del juez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La derrota del Real Madrid por 1-0 ante el Getafe en el Santiago Bernabéu es un duro golpe para las aspiraciones del Merengue en La Liga. Pero en el final del encuentro, la expulsión de Franco Mastantuono, quien vio la tarjeta roja por insultar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, terminó de enfurecer a los fanáticos de la Casa Blanca en un momento complicado para el equipo que ahora dirige Álvaro Arbeloa.

Lee además
nuestro club tambien crece: san martin informo las obras del club, ¿con palito para desamparados?
En las redes

"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Pelota bajo la suela

La AFA mantendría la suspensión de la novena fecha por el paro

Poco tiempo después del final del juego, se hizo público el acta del réferi, quien consignó que Mastantuono le dijo: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, y mientras se retiró del campo de juego también se dirigió al cuarto árbitro. De acuerdo con el reglamento, este tipo de expulsiones suelen ser castigadas con un mínimo de dos partidos de suspensión, por lo que, a falta de confirmación oficial, el volante argentino podría no estar presente ante Celta de Vigo y Elche por la liga de España.

La reacción de la afición local fue determinante. Cuando Mastantuono abandonó el campo, los hinchas del Real Madrid, que minutos antes le habían reprochado la pérdida de un balón clave a los 88 minutos, lo despidieron con una silbatina que reflejó el malestar por la acción del mediocampista y la derrota ante Getafe. En ese instante, las cámaras de TV captaron al entrenador Álvaro Arbeloa observando con gesto de desilusión al futbolista. Posteriormente, en conferencia de prensa, el DT enfatizó la gravedad de la situación: “Lo de Mastantuono son cosas que no pueden pasar. Las amarillas de Dean Huijsen y Álvaro Carreras son cosas del juego. Pero vamos a tener tres bajas importantísimas en Vigo”.

La joya ex River, que fue suplente e ingresó a los 69 minutos en lugar del turco Arda Güler, tuvo influencia inmediata en el campo pese a la crisis futbolística del equipo. Apenas entró, ejecutó un centro con efecto que Antonio Rüdiger conectó de cabeza y pasó cerca del arco. A los 79 minutos, envió otro centro para Rodrygo, pero el arquero David Soria frustró la acción con una sólida intervención. En el minuto 89, el argentino penetró el área y remató con su pierna derecha, exigió una respuesta de Soria, que desvió el balón al córner.

Las estadísticas recientes del joven de 18 años reflejan una merma en la continuidad sobre el césped tras la destitución de Xabi Alonso, quien fue clave en su llegada a la Casa Blanca. Tras disputar 60 minutos contra el Rayo Vallecano en febrero, sumó apenas 21 minutos en cinco partidos: ocho ante el Valencia y trece frente al Benfica por la Champions League, además de quedarse en el banco ante Real Sociedad, Osasuna y en suelo portugués. Este declive contrasta con el inicio de la gestión de Álvaro Arbeloa como técnico, en la que el ex River Plate fue titular en cinco de los primeros seis compromisos.

Pese a una pubalgia que lo marginó algunos encuentros a finales de 2025, Mastantuono registra actualmente 26 partidos oficiales, con más de 1.200 minutos disputados, tres goles y una asistencia para el cuadro madrileño.

La derrota ante el Getafe, la primera en casa ante este rival desde 2008, dejó al Real Madrid segundo en la tabla con 60 puntos, detrás del líder Barcelona con 64. El conjunto dirigido por Arbeloa enfrentará a Celta de Vigo el próximo viernes a las 17 (hora argentina), y a continuación deberá disputar los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City: la ida será en el Santiago Bernabéu el miércoles 11 de marzo, mientras que la revancha en Inglaterra se jugará el martes 17.

Más allá del presente en el Real Madrid, la situación de Mastantuono adquiere especial relevancia para Lionel Scaloni y la selección argentina. La Finalíssima contra España está programada para el viernes 27 de marzo en Doha, y el argentino venía siendo considerado por el entrenador tras su titularidad en el último partido de Eliminatorias ante Venezuela. No obstante, el panorama internacional permanece incierto, ya que el duelo ante la Furia Roja podría verse afectado por la escalada de tensión en Medio Oriente.

Temas
Seguí leyendo

El presidente Di Carlo confirmó que Coudet será el nuevo entrenador de River

¡Gravísimo! Crack brasileño se lesionó y no jugará el Mundial 2026

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Tensión extrema en Medio Oriente: por seguridad, Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita

Con un Prólogo en Santa Lucía, arranca la Vuelta a San Juan femenina de damas

Mientras espera a Coudet, River empató en Mendoza y estiró la transición tras la salida de Gallardo

Mientras se debate si habrá o no fútbol, en San Juan la Liga anunció que recién habrá partidos la próxima semana

Fideo dejó la puerta entreabierta: "Volver se puede volver siempre"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alan cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con messi, lo que extrana de san juan y como es su vida en el futbol peruano video
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Te Puede Interesar

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral
Discurso en la Legislatura

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano video
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital