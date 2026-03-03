El presidente Di Carlo confirmó que Coudet será el nuevo entrenador de River

El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que Eduardo Coudet es el nuevo entrenador del primer equipo y será anunciado este miércoles cerca del mediodía.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En declaraciones televisivas, el dirigente electo en noviembre del año pasado confirmó al ex director técnico de Racing como sucesor de Marcelo Gallardo.
El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que Eduardo Coudet es el nuevo entrenador del primer equipo y será anunciado este miércoles cerca del mediodía.
En declaraciones televisivas, el dirigente electo en noviembre del año pasado confirmó al ex Racing como sucesor de Marcelo Gallardo: “Está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien en detalles operativos, en torno al mediodía será”.
“Me parece que con Gallardo fue un proceso en el que se insistió, se persistió y se reincidió en el norte, en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones en torno a decisiones que se fueron tomando en esta segunda etapa y, haciendo esas correcciones, nos preparamos para este inicio de año conforme a todo lo que habíamos planteado hacer. En la última charla con Marcelo le pregunte ´¿Qué pudimos haber hecho distinto?´ y la verdad es que no le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol. No hay tanta complejidad”, agregó Di Carlo sobre la salida del entrenador más laureado de la historia de River.