El presidente Di Carlo confirmó que Coudet será el nuevo entrenador de River

“Me parece que con Gallardo fue un proceso en el que se insistió, se persistió y se reincidió en el norte, en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones en torno a decisiones que se fueron tomando en esta segunda etapa y, haciendo esas correcciones, nos preparamos para este inicio de año conforme a todo lo que habíamos planteado hacer. En la última charla con Marcelo le pregunte ´¿Qué pudimos haber hecho distinto?´ y la verdad es que no le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol. No hay tanta complejidad”, agregó Di Carlo sobre la salida del entrenador más laureado de la historia de River.