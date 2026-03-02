lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El nuevo DT

Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

El Chacho dirigió la práctica de esta mañana y les confirmó a sus dirigidos que se iba del club. A la espera de un arreglo entre las partes, en Núñez ya lo esperan para que oficializarlo como sucesor de Gallardo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
coudet-se-despidio-del-plantel-de-alaves_862x485

El acuerdo entre Eduardo Coudet y River es total. El contrato hasta diciembre de 2027 ya está arreglado y Chacho está a apenas horas de convertirse oficialmente en el sucesor de Marcelo Gallardo. De hecho, esta mañana, el DT se despidió de sus dirigidos en Alavés y espera por el arreglo final entre los clubes para viajar a Argentina.

Lee además
aseguran que el chacho coudet sera el dt de river y que ya hay fecha para su debut
Arribo inminente

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut
El Chacho Coudet llegó a un arreglo para entrenar a River Plate.
El reemplazo del Muñeco

Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate

Recién luego de la derrota del viernes sufrida ante Levante, Christian Bragarnik reconoció contactos con la entidad de Núñez, que llevaron a una serie de llamadas virtuales durante este fin de semana, con Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli de un lado, y Coudet y su representante del otro. En estos encuentros se ratificó lo que antes se había hablado de manera indirecta y el nuevo vínculo quedó a sola firma de ser confirmado.

Durante la práctica de esta mañana, el entrenador de 51 años le comunicó al plantel que ya no seguiría en su cargo (Quique Sánchez Flores pica en punta para ser su reemplazante). En el predio Ibaia, donde se entrena el Alavés, el Chacho fue sometido al clásico pasillo (paseíllo le llaman en España) como despedida y luego, junto a parte de su cuerpo técnico, comenzaron los preparativos para la inminente partida rumbo a Buenos Aires.

Todos los involucrados coinciden en que su designación como nuevo entrenador de River no corre ningún riesgo, pero todavía falta arreglar su desvinculación formal del club español. Lo más probable es que la misma se consiga a través de un resarcimiento económico por la rescisión unilateral de contrato, que sería con dinero aportado por el Millonario. Como sea, desde las oficinal del Monumental aseguran que esta no será una traba y que incluso podría quedar arreglado este mismo lunes.

El Millonario visitará esta noche a Independiente Rivadavia, en Mendoza, con la conducción técnica de Marcelo Escudero. Tras el encuentro, el plantel retornará a Buenos Aires y no descartan que la vuelta a los entrenamientos ya sea con Eduardo Coudet a la cabeza. Aunque esto puede llegar a dilatarse, el escenario más optimista lo tiene al Chacho al frente del equipo este mismo miércoles (jueves a más tardar).

Si se da de esta manera y el paro dispuesto por AFA y apoyado por los clubes para este fin de semana se mantiene, habrá tiempo para que el nuevo cuerpo técnico - Patricio Graff no será su ayudante de campo, resta definir su reemplazante - se familiarice con el plantel y se prepare para su debut ante Huracán, el jueves 12 de marzo en Parque Patricios. Si, en cambio, no hay cese de actividades, el estreno podría ser este domingo en el Monumental, ante Atlético Tucumán.

Temas
Seguí leyendo

'Chacho' Coudet negó contactos con River: sus palabras en rueda de prensa

River ya consiguió el sucesor de Gallardo: todo acordado, de palabra, con el Chacho Coudet

Manu Armoa, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas"

Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín: el video

La pesadilla de San Martín en Buenos Aires por una intoxicación masiva

Martes caliente en AFA: podría levantarse el paro el fin de semana y disputarse la fecha

Dolor por la muerte de un referente del básquet en Jáchal

España presiona para jugar la Finalissima contra Argentina: "Buscar otra sede"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pesadilla de san martin en buenos aires por una intoxicacion masiva
Drama

La pesadilla de San Martín en Buenos Aires por una intoxicación masiva

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Te Puede Interesar

Foto archivo.
Dramático

Manu Armoa, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas"

Por Carla Acosta
La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Tiempo en San Juan: preparate para una semana con calor y humedad
Pronóstico

San Juan, en el top 3 de las más calurosas: cuándo llegaría el viento y ¿habrá tormentas?

Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio
Corte de Justicia

Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio

Imagen ilustrativa.
¡De los pelos!

Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas