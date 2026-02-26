jueves 26 de febrero 2026

Álava

'Chacho' Coudet negó contactos con River: sus palabras en rueda de prensa

El ahora entrenador del Alavés habló sobre los rumores que lo vinculan al Millonario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves, cuando River reciba a Banfield en el Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, no será un partido más: será la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del club.

Mientras "el Muñeco" termina de definir su última formación, el futuro empieza a ocupar el centro de la escena. Y en ese escenario aparece un nombre que sacude el mundo riverplatense: Eduardo Coudet.

Coudet y una frase que encendió la ilusión

Desde España, donde actualmente dirige al Deportivo Alavés, Coudet fue consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de regresar a River tras la salida de Gallardo. Su respuesta fue tan contundente como reveladora:

"Juro por mis hijos que nadie de River me contactó". La frase pareció buscar desactivar cualquier versión que lo ubicara negociando en silencio. Sin embargo, lejos de apagar los rumores, terminó alimentando el interés y la expectativa.

"El teléfono no suena, salta. Sé de la repercusión que todo esto conlleva. Entiendo el ruido, pero estoy al margen", agregó el entrenador.

"Eso sí: no sé qué pasaría en caso de una llamada", completó el Chacho, dejando una puerta abierta que rápidamente encendió la ilusión de los hinchas.

El plan de River tras la era Gallardo

En Núñez ya piensan en el día después. La dirigencia tiene la intención de avanzar por un perfil fuerte, con identidad ofensiva, liderazgo marcado y pasado en el club. En ese contexto, Coudet encaja de manera natural: exjugador del Millonario, carácter competitivo y una trayectoria reciente con experiencia internacional.

Su estilo intenso, vertical y protagonista aparece como una continuidad conceptual respecto al ADN que marcó el ciclo Gallardo, aunque con matices propios.

De todos modos, el del Chacho no es el único nombre que sobrevuela los pasillos del Monumental. También figuran en el radar Gabriel Milito y Hernán Crespo, dos entrenadores con fuerte identidad futbolística y pasado destacado en el fútbol argentino e internacional.

La salida de Gallardo representa una decisión de enorme peso institucional y deportivo. Después de años marcando una era, con títulos, protagonismo continental y una identidad consolidada, el club deberá redefinir su rumbo futbolístico.

Una sucesión cargada de expectativa

En esa danza de nombres, el de Eduardo Coudet aparece hoy como el principal, aunque oficialmente no haya existido contacto. Las próximas horas y días serán determinantes para comenzar a delinear el futuro de River, en medio de un clima atravesado por la emoción, la nostalgia y la expectativa.

La era Gallardo se despide este jueves. Y, mientras el Monumental se prepara para una noche histórica, el futuro empieza a escribir sus primeras líneas.

FUENTE: LaVoz.com

