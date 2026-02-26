jueves 26 de febrero 2026

Agenda

Música bajo las estrellas: la imperdible propuesta del Chalet Cantoni para el fin de semana

La actividad se llevará a cabo el 28 de febrero en los jardines del espacio cultural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Camerata iniciará una nueva temporada de música en el Chalet Cantoni.

El próximo sábado 28 de febrero, desde las 20:30, el Chalet Cantoni será sede del espectáculo “Reencuentro bajo las estrellas”. El evento invita al público a disfrutar de una velada musical única en el entorno natural de los jardines del Chalet, marcando el inicio de la agenda anual del conjunto.

En esta ocasión, se presentarán los reconocidos cantantes Andrés Cantos y Juanse Arano, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para esta nueva temporada. El programa musical recorrerá distintos géneros de la música latinoamericana: boleros, música de Brasil, folclore, tangos y algo de rock nacional. Además, no faltará el ya clásico segmento de música clásica que distingue a La Camerata y que se ha convertido en una de las señas de identidad del ciclo.

La actividad será libre y gratuita, y está dirigida a todo público, consolidándose como una excelente oportunidad para disfrutar de una propuesta cultural de calidad en un entorno natural y patrimonial.

